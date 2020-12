Kako su neki španjolski izvori tvrdili, Modrića je osobno Mourinho zvao da dođe u Tottenham, gdje bi mu plaća bila veća nego u Realu, dok će u Kraljevskom klubu ipak morati pristati na produženje ugovora za manje novca

Kapetanu hrvatske nogometne reprezentacije Luki Modriću (35) aktualni ugovor s Real Madridom istječe na kraju ove sezone. Vatreni ove sezone igra u sjajnoj formi i jedan je od najboljih igrača Kraljevskog kluba pa su navijači i španjolski mediji žestoko zagovarali da Real s njim produži ugovor.

Poznati madridski list Marca piše da je Modrić postigao “načelni” dogovor s Realom i da će uskoro potpisati ugovor koji će ga zadržati na Santiago Bernabeuu do 30. lipnja 2022. godine. Nešto kasnije Marca je objavila i kako je Modrić, da bi ostao Realu odbio neke vrlo unosne ponude.

“Novi ugovor neće imati ekonomsku težinu kao onaj koji je dosad imao s klubom, ali će svakako na pravilan način cijeniti ono što Luka Modrić jest. Imao je Luka ponude koje su bile unosne, neke iz Katara koje nisu zadovoljile sportski aspekt priče, a sirene su zbog njega svirale i u MLS-u. Ipak, nikad nije bilo sumnje, Luka je morao ostati u klubu”, navodi se u Marcinom tekstu.

London calling

No britanski tabloid The Sun otišao je korak dalje te otkrio kakvu je Modrić ponudu iz Premier lige odbio zbog Real Madrida. Slavni trener Jose Mourinho, koji je Modrića i doveo u Real Madrid imao je plan za dovođenje Modrića već u ljeto i to besplatno u slučaju da ne produži ugovor s Real Madridom.

Kako su neki španjolski izvori tvrdili, Modrića je osobno Mourinho zvao da dođe u Tottenham, gdje bi mu plaća bila veća nego u Realu, dok će u Kraljevskom klubu ipak morati pristati na produženje ugovora za manje novca.