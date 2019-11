‘Nešto tu nije bilo u redu. Trajalo je to cijelo prvo poluvrijeme dok Bjelica na odmoru nije promijenio način igre’

Nakon one rapsodije na Maksimiru protiv Atalante u rujnu, ova jučerašnja Dinamova utakmica na San Siru bila je potpuno drugačija. Izostankom Nikole More, koji je odrađivao žuti karton, Nenad Bjelica od prve je minute stavio u igru hrabrog Luku Ivanušca. Petković i Oršić ostali su bez prave lopte prema naprijed (ne samo zbog Luke, naravno), kompletni vezni red nije se mogao nositi s de Roonom i Freulerom, kao i Gomezom prema naprijed.

Klimava obrana

Obrana Plavih bila je također klimava. Previše pogrešaka, premalo zajedničkih zatvaranja. Dinamovci su se borili, ostavili su srce na travnjaku, ali ako uspoređujemo prijašnje utakmice ovo je bilo lošije. Zadnja linija: Theophile-Catherine, Dilaver, Perić – Stojanović (od 79. Đira), nije bila sigurna.

Neki su radili pogreške koje od njih nismo baš u prošlosti viđali. U postavljenoj igri Nenada Bjelice bilo je puno propusta, teško se sjetiti tako neuvjerljivog europskog poluvremena Modrih, toliko početničkih pogrešaka u igri. Kad je Stojanović nepotrebno izgubio loptu pa je Theophile morao već u 13. minuti spašavati faulom za žuti karton, koji ga je izbacio iz konkurencije za Cit. Pa je onda obrana opet sjajnog Marija Pašalića ostavila samoga, a on je ponovno promašio loptu.

Oršić pogodio gredu

Sreća naša pa su se i Talijani na početku ispromašivali. No, vidjelo se da nije dobro, da nećemo izdržati, dok u napadu nismo uspjeli stvoriti neke konkretne šanse. Tek je Oršić bljesnuo u šansi pogodivši gredu. Uf, da je to ušlo…

“Šteta, s obzirom na to da je sad dosta toga na kocki nakon ovog rezultata. Treba se u zadnjem kolu dogoditi da Atalanta ne pobijedi Šahtar. Onda smo ipak treći. No, igramo s Manchester Cityjem što će biti jako teško. Tim više jer nam neće igrati dvojica stopera, Perić i Catherine. U međuvremenu, može se dogoditi još problema, neplaniranih situacija. Vidjelo se da Dinamo ovog trenutka, na nekim pozicijama, nije adekvatan. Kao što će biti protiv Cityja kad budu dvojica stopera nedostajala, manjka nam igrača, pogotovo u veznoj liniji. Dolazimo na ono što sam ja još ljetos tvrdio, da je prodaja Šunjića bila pogreška, jer Dinamo osim Nikole More nema kvalitetnog igrača za tu poziciju. Ademi to je, on je kvalitetan, ali on ostaje sam, kao što se vidjelo protiv Atalante”, kazao nam je u uvodu razgovora ugledni hrvatski trener, bivši strateg Dinama, sad trener i sportski direktor u HAŠK-u Ilija Lončarević.

10 – #Atalanta are the 10th italian team to win a game in #ChampionsLeague, only Spain (13) and Germany (12) have more sides to have won at least one game in the competition. Welcome.#AtalantaDinamo pic.twitter.com/ujgUvA9QxP — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 26, 2019

‘Pojedinci su bili ostavljeni i u napadu i u obrani, sami na vjetrometini’

“Cijeli moj komentar, u biti, mogao bi se svesti na to da je Dinamo izgubio onu koheziju i zajedništvo koji su ga krasili cijelo ovo vrijeme. U ovom dvoboju, u velikom broju slučajeva pojedinci su bili ostavljeni i u napadu i u obrani, sami na vjetrometini. To se od prve minute vidjelo kod Atalantine prve prilike. Nešto tu nije bilo u redu. Trajalo je to cijelo prvo poluvrijeme dok Bjelica na odmoru nije promijenio način igre. Cijelo prvo poluvrijeme obrana je jako visjela, samo zato što je Ademi, ako je on bio ispred zadnje linije, bio jedini. To je nedopustivo. Atalanta je prejaka momčad u napadu. Ovdje su, na svu sreću, dosta toga i promašili. Plavi su imali nekih dobrih bljeskova, koji nam daju do znanja da momčad ima kvalitetu i zašto su tu gdje jesu, u situaciji gdje jesu u skupini C Lige prvaka. Pala je momčad u manju depresiju. Ništa i nitko nije kriv za ovo. Jednostavno, radi se o crnom danu za Plave koji se morao dogoditi. Peta utakmica kvalifikacija, ako se to dogodilo u ovoj utakmici, onda je Dinamo jako uspješan i dobar. Treba preživjeti to zadnje kolo i nadati se da će izboriti proljeće u Europi”.

Gian Piero Gasperini. Atalanta vs Dinamo Zagreb. – Situación micro en fase de presión para mantener emparejamientos individuales sobre estructura 3-4-2-1 vs 3-5-2.

– Palomino (DFCI) saltando sobre Dani Olmo (Interior Derecho) para eliminar al hombre libre por dentro. pic.twitter.com/7JKVFZbnEK — Luis Gil (@GilLuis_) November 27, 2019

Situacija koja je prethodila penalu za Atalantu

Lončarević nam je prokomentirao i situaciju koja je prethodila Atalantinom penalu. Perić je, prilikom izbijanja lopte iz kaznenog prostora, udario igrača Atalante. Nesmotren potez novog hrvatskog reprezentativca ili je posrijedi nešto drugo?

“Nije Perić kriv, kriv je Leovac. On je jako neozbiljno reagirao u toj situaciji. Odigrao je igrača koji ima na sebi suparnika, odigrao mu je kratku loptu, suparnik je brže reagirao, bio je brži zato što napada. Perić nije unaprijed mogao pretpostaviti da će lopta dolaziti prema njemu, i dogodilo se to što se dogodilo. To je isključivo Leovčeva mala neozbiljnost, koji je komotno i sam mogao primiti loptu na prsa, izbaciti u korner, bilo što… Ali, on je napravio najgore”, objašnjava nam Lončarević.

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Atalanta, sahasında Dinamo Zagreb'i Muriel (P) ve Gomez'in golleriyle 2-0 mağlup etti. pic.twitter.com/hbaSURPoCe — Futbol Akademisi (@AkademisiFutbol) November 27, 2019

‘Morat ćemo izmisliti tog još jednog stopera’

Za kraj smo ga upitali može li Dinamo do trećeg mjesta u skupini i europskog proljeća? Osminu finala Lige prvaka ipak će biti teže izboriti… Ne, nismo izgubili nadu nego je to čista realnost u ovom trenutku. U slučaju pobjeda Dinama nad Cityjem i Šahtara nad Atalantom, Plavi bi izborili proljeće u Europskoj ligi. A pobjeda nad Guardiolinom družinom uz bilo koji drugi ishod u Harkivu, Dinamo bi odvela u osminu finala LP-a.

“Šahtar ne smije izgubiti utakmicu isto tako, to je jasno. Tu nema mnogo priče. Ukrajinci ne smiju izgubiti susret, a mi ćemo teško moći nešto napraviti u ovoj situaciji. Nije nemoguće, nije da ne vjerujem u Dinamo, itekako mu vjerujem, ali City je moćan, a Dinamo u problemima. Morat ćemo izmisliti tog još jednog stopera. Moro se vraća u momčad i bit će Dinamo, nadam se, kompletan. Nadam se da će Šahtar biti bolja momčad od Atalante i da će slaviti”, zaključio je Ilija Lončarević.