U FINALU LIGE PRVAKA SUDI SUDAC KOJI JE HRVATSKOJ DONIO MNOGO SREĆE: Bjelica ga, ipak, ne pamti po dobrom

Talijan Daniele Orsato (44) sudit će nedjeljno finale nogometne Lige prvaka u Lisabonu između PSG-a i minhenskog Bayerna, objavila je u četvrtak (UEFA).

Orsato na međunarodnoj razini sudi od 2010. godine, a u nedjelju će pod okriljem UEFA-e prvi put dijeliti pravdu u finalu.

🇮🇹 Italy’s Daniele Orsato will take charge of the #UCLfinal on Sunday…

— UEFA (@UEFA) August 20, 2020