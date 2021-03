Isti dan kada u Europskoj igraju Dinamo i Tottenham, snage će odmjeriti Arsenal i Olympiakos

Nogometaši zagrebačkog Dinama u osmini finala Europske lige igrat će protiv londonskog Tottenhama.

NAGLI PREOKRET OKO UTAKMICE DINAMA I TOTTENHAMA: ‘Modri’ će ipak prvo morati putovati u London. Evo i zašto

Ždrijebom koji je održan 26. veljače u Nyonu Dinamo je trebao biti domaćin prve utakmice, a uzvrat se trebao igrati u Londonu. Međutim, kako bi “Spursi” i “Modri” uzvrat u Londonu trebali igrati isti dan kad i Arsenal i Olympiakos, odlučeno je da se zamijene domaćinstva.

‘Nažalost se neće ništa promijeniti’

Ta je odluka razljutila trenera drugog londonskog kluba Arsenala Mikela Artetu, čija će momčad između dvije utakmice s Olympiakosom igrati derbi s Tottenhamom u Premierligi i prije tog susreta Topnici će morati na put u Grčku, a Spursi će utakmicu u Europskoj ligi igrati u Londonu.

“Mi moramo povisiti glas, no neće se nažalost ništa promijeniti. Moramo to učiniti jer želimo da dvije momčadi igraju u identičnim uvjetima. Ali odluka je donesena i to je to”, kaže Arteta.

“Neću tu odluk koristiti kao ispriku i govoriti da oni imaju prednost. To želim iskoristiti kao našu prednost i to je to”, poručio je.