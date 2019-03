U DINAMU SU NERVOZNI I LJUTI ZBOG DALIĆEVOG POPISA: Za neke igrače sa SP-a vrijeme je isteklo; ‘Njih ne treba odmah prekrižiti, ali…’

Razgovarali smo s članom struke reprezentacije i Dalićevim pomoćnikom Ivicom Olićem

Proslavljeni bivši hrvatski nogometaš i reprezentativac, sad član stručnog stožera Vatrenih Ivica Olić, jedan je od najzaposlenijih ljudi reprezentacije.

Čovjek je doslovno svakodnevno zaokupljen nogometom, prati sve utakmice, uživo ili na TV ekranima iz Hamburga, grada u kojem živi s obitelji.

DALIĆ PROGOVORIO O PROBLEMIMA UOČI KVALIFIKACIJA: ‘Bit će nam jako teško, imamo puno zamki i prepreka ‘

Pozorno promatra naše sadašnje i buduće A reprezentativce, prati i domaće prvenstvo, europske lige, ništa ne prepušta slučaju, pogotovo sad u situaciji kad se moraju pronaći rješenja za izostanke prije početka kvalifikacija za Euro 2020., prvenstveno u obrani.

Uvijek nasmijan i dobro raspoložen, kao da se nekako poželio pričati s novinarima, a nije da se nije napričao i nadavao intervjua tijekom svoje igračke karijere.

‘Imamo igrača u reprezentaciji koji ne igraju’

“Živi sam i zdrav, zdravi su i moji kod kuće, a to je nekako najvažnije. Radi se, prate reprezentativci. Sigurno je da dobar dio naših igrača ima kontinuitet igara u svojim klubovima, dovoljnu minutažu.

Međutim, trenutno ima i onih u reprezentaciji koji nemaju minutažu u klubovima. Neki igrači se svojim igrama nameću tako da sigurno možemo očekivati u budućnosti dva, tri nova imena.

To je ono što nas veseli, da Hrvatska ima ne tih 20 nogometaša, nego više njih i da će u budućnosti isto biti dobrih pojedinaca, novih lica u našoj nogometnoj družini”, kazao nam je u uvodu razgovora Ivica Olić i osvrnuo se na ofenzivni dio momčadi, odnosno na napadače koji kucaju na vrata reprezentacije:

“U ofenzivnom dijelu smo zasad možda i najbolje pokriveni. Imamo fantastične ofenzivne igrače i nije lako ući u konkurenciju. Ono što mene zabrinjava je to da Marko Pjaca, nakon njegove ozljede, već jedan duži period nema kontinuitet.

I to je ono što nas zabrinjava. Voljeli bi da se to promijeni, da što prije uhvati ritam u Fiorentini i da se pokuša vratiti u pravu formu.

Od novih imena ja bih se osvrnuo na Dinamo, s obzirom da su modri u ovom trenutku, svojim dobrim i lijepim predstavama navukao ne samo nas trenere nego i medijsku pažnju.

Stalno se forsira i govori da Dinamo ima nogometaša koji će biti od koristi i reprezentaciji, pa smo i mi gledali i pratili”, nastavlja.

O Bruni Petkoviću

“Evo, vidimo i Brunu Petkovića koji je, nakon nekoliko godina lutanjai perioda kad nije imao kontinutet, fantastično skrenuo pozornost na sebe i jako brzo došao u dobru formu.

On je tu unutra, u fokusu, pratimo ga, gledamo i nadam se kako će, s obzirom na njegove godine, da će se nastaviti ovako dobro razvijati i da će jednog dana biti, ne igrač za uži nego će biti jedan igrač za prvih 11 reprezentacije. S obzirom da nakon odlaska Marija Mandžukića mi nemamo klasičnu devetku, on ako nastavi s ovako dobrim partijama, uskoro će mu vrata reprezentacije biti širom otvorena”, kaže nam Olić.

Upitali smo Olića koliko se Pjacu može čekati ako se uzme u obzir da, od kada se vratio na teren nakon teške ozljede koljena, još uvijek nije zaigrao sukladno očekivanjima i svojoj kvaliteti, još uvijek se igrački traži, nema minutažu. To je već sad kritično, a ako se uzme u obzir da Oršić igra dobro, Pjacin status u reprezentaciji je ugrožen…

“Da, sigurno da je za njega, ne što se tiče reprezentacije, nego za njega najvažnije da uspije što prije doći na onaj nivo i kontinuitet igara koji je imao. Svi mi znamo da on može, svi znamo koliko on u stvari može, koliki su njegovi limiti.

Izbornik je nekoliko puta rekao da je njemu važno da mu igrači igraju u klubovima i da imaju kontinutet. Ono što nas sve zabrinjava je to da nekoliko igrača koji imaju veliki potencijal, koji su otišli u inozemstvo, nemaju minutažu te je među njima i Marko”, ustvrdio je Olić.

‘Kad igraš onda imaš samopouzdanja’

“Imat ćemo priliku u narednih 7 dana porazgovarati i nadamo se da će se to i kod Pjace i Tina Jedvaja promijeniti, te da će oni dobiti određenu minutažu.

To je jako bitno za sve igrače koji nastupaju u dresu reprezentacije. Znam po sebi da, kad igraš u klubu imaš samopouzdanje, a kad imaš samopouzdanja, kad vjeruješ da možeš, onda si spreman dati ono najbolje od sebe”, objasnio nam je Olić i na pitanje koliki je taj limit čekanja, odnosno koja je vizija struke za Marka Pjacu što se tiče perioda za dokazivanje, kazao nam je:

“Nekoliko je puta izbornik naveo da se u reprezentaciju ne ulazi preko noći niti se preko noći i ispada iz nje. Svi ti igrači su skrenuli pozornost na sebe svojim igrama. Siguran sam da će nastaviti tako i s obzirom da je Dinamo dominantan u prvenstvu i samim time će i oni sigurno doći u krug reprezentacije.

Imamo dobrih igrača, ne trebamo podcijenjivati te igrače koji trenutno ne igraju u svojim klubovima, ne treba ih odmah prekrižiti.

Mi njih znamo, oni su u našem rosteru već duže, znamo što mogu i upravo iz tog razloga izbornik im i daje priliku. Neće izbaciti igrača tek tako. No, Petković je blizu reprezentacije, pratimo ga, gledamo i nastavi li ovako pitanje je dana kad će on biti tu unutra. Ta pozicija nam je kritična i tu nemamo takvog igrača tipa njega”, kaže.

Olić se osvrnuo na još jednog dinamovca koji je oduševio, Mislava Oršića. Međutim on nije, za razliku od Petkovića, dobio niti pretpoziv.

O Mislavu Oršiću i njegovom ne pozivanju niti uručivanju pretpoziva

“Nikola Vlašić igra tu krilnu poziciju gdje smo mi jako dobro pokriveni u reprezentaciji. Imamo jako puno kvalitete na tim pozicijama i nije lako upasti. No, isto tako on svojim igrama skreće pozornost na sebe, kako nas tako i medija, i on polako kuca na vrata nacionalne momčadi”, rekao je Olić.

Kad smo kod dinamovaca, u novinarskim krugovima pojavila se priča kako su u Dinamu, govorimo o igračima, “nervozni” ili, bolje rečeno, “ljuti” što neki njihovi suigrači ne igraju a, prema njima, “u reprezentaciju se pozivaju nogometaši koji nemaju minutažu u klubovima”.

U Maksimirskoj 128 pitaju se kad će njihovi nogometaši, konkretno Petković i Oršić, dobiti poziv ako ne sada? Pogotovo ako Dinamo i prođe Benficu…

“Ako prođu ili općenito odigraju dobro protiv Benfice sigurno da će još napraviti korak više, odnosno još se više približiti reprezentaciji. Rekao bih samo još da svi igrači koji igraju dobro i koji svojim igrama budu skretali pozornost na sebe i nas u reprezentaciji i vas medija, bit će u našem fokusu i dobit će poziv. Recimo, dosta se piše o Dinamovim igračima jer jednostavno igraju dobro i Dinamo igra povijesnu sezonu u Europi”, tvrdi Olić…

‘Imamo i Melnjaka, njega se ne spominje a igra strašno dobro’

“Nisu samo u pitanju dinamovci, tu je i jedan Pongračić koji igra fenomenalno u Red Bullu Salzburgu, imamo i Melnjaka koji je otišao u Tursku kod Tomasa i dao je u zadnjih 5, 6 susreta kao lijevi bek tri gola. Sad je dao dva gola Fenerbahčeu, njega se ne spominje a igra strašno dobro. Evo, on je zaslužio da ga se uzme u obzir. Imamo dosta igrača, dosta kvalitete i kao što je izbornik rekao nije lako smjestiti sve u tih 20 ili koliko ih već možeš pozvati. Svako će dobiti priliku, sigurno će biti promjena”, rekao nam je Olić.

Znači, prema onom što nam je Olić rekao može se zaključiti kako je za igrače koji ne igraju u klubovima vrijeme isteklo, znači da su Pjaca, Jedvaj, Bradarić i ostali koji ne igraju, osim Milana Badelja, “debelo u crvenom”. Ne i Marko Rog koji je, do odlaska na posudu u Sevillu, bio među njima ali sad je počeo igrati i više nije ugrožen, iako je dužnik i još ga se čeka da zaigra onako kako zna u dresu Vatrenih.

‘Igrači imaju pravo nadati se i vjerovati da će oni biti ti unutra, ali…’

“Ima dosta igrača koje pratimo i koji su na tom užem popisu. Opet kažem, ne samo igrača iz Dinama nego i iz drugih klubova. Igrači imaju pravo nadati se i vjerovati da će oni biti ti unutra, ali izbornik se u dogovoru s nama odlučio za ove igrače koji su pozvani za početak kvalifikacija protiv Azerbajdžana i Mađarske.

Mi mu vjerujemo, vjerujemo u pozvane igrače, stojimo iza toga i vjerujemo da ćemo u te dvije utakmice dobiti naše protivnike i biti na pravom putu u lovu na Euro, a za buduće reprezentativce samo igra i teren je ono što pratimo i siguran sam da će oni biti ti koji će biti unutra, da ih izbornik neće zaobići”, zaključio je Ivica Olić.