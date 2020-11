U DINAMU NIJE POKAZAO SVOJ POTENCIJAL, ALI U RIJECI JE – EKSPLODIRAO: Preko noći se dogodilo – čudo; ‘Dolazak u Rijeku bio je pravi potez’

Razgovarali smo sa Sandrom Kulenovićem (20)

Nogometaši Rijeke u četvrtak su na Rujevici hrabro pali protiv petoplasirane momčadi Serie A Napolija (1:2) u 3. kolu Europske lige. Bila je to utakmica u kojoj su Riječani poveli u 13. minuti sjajnim golom Murića lijevicom s nekih 17 metara, ali do kraja ipak nisu izdržali. No, pozitivan dojam ostaje. Nakon utakmice, vodeći talijanski sportski list Gazzetta dello Sport pohvalio je Rijeku i istaknuo kako je ova pobjeda momčadi Gennara Gattusa donijela “bodove vrijedne zlata”.

“Napoli je katastrofalno otvorio utakmicu jer njegova momčad nije mogla napraviti osnovne, najjednostavnije, stvari. Napoli u početnom dijelu utakmice nije došao ni blizu gola Rijeke, pa je Meret na njegovom golu proživljavao noćnu moru. Bijeli dresovi su prema njemu dolazili sa svih strana, bilo je to kao da Napoli igra protiv Real Madrida. Više o tome čitajte – OVDJE.

‘Ponosni smo što smo pružili takav otpor Napoliju’

Jučer ujutro nogometaši Simona Rožmana imali su regeneracijski trening uoči prvenstvenog sraza sutra s Lokomotivom na svom terenu (17.05), a nakon njega javio nam se Sandro Kulenović (20)…

“Ponosni smo što smo pružili takav otpor Napoliju, momčadi koja vrijedi 600 milijuna eura, dok mi vrijedimo nekih 15, tako barem govore brojke. Kad smo prespavali i pogledali utakmicu, sažetke, nekako nam je još više nam žao kakve smo prilike imali u prvom poluvremenu, koje smo mogli iskoristiti, utakmicu okrenuti u skroz drugom smjeru, da se oni više ne mogu vratiti. Ali kažem, ponosan sam na momčad, što sam dio ove družine, napravili smo veliki posao pogotovo u tih prvih 30-45 minuta. Poslije nas je uhvatio umor. Kažem, pružili smo veliki otpor Napoliju i svi smo ponosni na to”, kazao nam je u uvodu Sandro Kulenović koji je asistirao kod 1:0. Bila je to sjajna akcija u tri poteza koja je završena Murićevom majstorijom…

“Imali smo svoje nekakve zamisli koje je pred nas postavio trener. Očekivao je Rožman od nas, pogotovo nas trojice naprijed i Lončara, da se uključujemo u kontre, da im na tom planu eventualno napravimo probleme. Tu smo im jedino mogli zaprijetiti, pošto su oni držali loptu, znali smo da s puno igrača izlaze van, čisto da ih na brzinu možemo uhvatiti. To nam je dosta prolazilo i iz jedne takve prilike smo zabili gol. Sačuvao sam loptu među dva-tri igrača i proslijedio je Muriću, koji je stvarno majstorski zabio gol. Radili smo ono što je od nas naš trener tražio”, objašnjava nam Kulenović i dodaje:

“Dobro smo ih izigrali, ispunili smo trenerove i svoje zahtjeve, tako da šteta što nismo mogli, uspjeli zadržati pozitivan rezultat. No, bit će toga”.

Rožman nije imao lagan posao sastaviti momčad

Trener Simon Rožman nije imao lagan posao sa sastavljanjem momčadi za ovu utakmicu, zbog ozljeda nije mogao računati na Andrijaševića, Pavičića, Halilovića, Arsenića, Capana… Rožman se na kraju odlučio i za Brauta umjesto Štefulja na lijevoj strani, a u igri je od prve minute priliku dobio strijelac Robert Murić koji se na kraju ozlijedio i morao u 24. minuti napustiti igru, a umjesto njega je ušao Sterling. Na klupi je bilo i jedno iznenađenje – junior Marko Putnik.

“Sigurno da su nam navedeni nogometaši nedostajali. Pogotovo Franko naš kapetan, Halilović u vezi… Sigurno da bi nam oni i svi ostali, naravno, itekako pomogli. Međutim, trener je složio najbolju moguću jedanaestoricu za utakmicu i to je vrlo dobro izgledalo, do te Murićeve ozljede, gdje smo malo morali mijenjati nešto. No, trener je stvarno napravio najbolje što je mogao u datom trenutku”, izjavio je Kulenović i pokušao nam dočarati kako je to igrati s takvom jednom jakom momčadi kao što je Napoli koji, iako nije igrao dobro, na kraju je ipak pobijedio. Odlika velikih momčadi…

“Oni se godinama s Juventusom u Italiji bore za sam vrh Serie A, za to prvo mjesto. Godinama su bili blizu, zadnjih nekoliko godina doduše ne toliko, ali opet su u vrhu. Svake godine dosad su igrali Ligu prvaka, jedino su prošle godine imali po meni malo lošiju sezonu. Ali to su sve igrači koji su glavni u svojim reprezentacijama. Igraju na visokom nivou dugi niz godina. To što smo ih dosta namučili znači da su na dobrom putu. Najmlađa smo momčad Europske lige i sigurno da smo platili cijenu toga. No kažem, napravili smo veliki posao. Pokazali smo da im možemo parirati”.

Šteta što su pala ta dva gola Napolija. Elmas je u 43. pokušao pucati prema vratima Rijeke sa 10-ak metara nakon jednog ubačaja u kazneni prostor, promašio je loptu, no taj se njegov promašaj pretvorio u idealno dodavanje za brzonogog i opasnog Mertensa koji mu je utrčao iza leđa. Belgijanac je potom idealno uposlio Demmea koji je s pet metara uspio zatresti mrežu. Da, drugi dio bio je težak za Rijeku koja ipak nije izdržala. Ruiz je u 62. prihvatio loptu na lijevom krilu ubacio na vrh peterca gdje je Petagna bio malo kratak u skoku, no lopta je u padu pogodila nesretnog Brauta koji je upao u prvu momčad, a od kojega se odbila iza leđa Nevistića. Je li moglo ipak na kraju završiti drugačije?

“Sigurno da smo se jako dobro branili, odupirali smo se njihovim napadima. Taj drugi pogodak smo dobili nesretno. Njihov napadač Demme je promašio loptu i ona se odbila od Brauta u gol. Stvarno ono nesreća. I taj njihov prvi gol je kao došao iz akcije, ali imali smo i tu situaciju u nogama, da ju očistimo. Žalim zbog toga, imali smo ih, branili se dobro, stajali kompaktno”, rekao nam je Kulenović i otkrio što su si kazali na poluvremenu u svlačionici?

‘E da je ono ušlo u gol, možda bi dvoboj otišao u drugom smjeru’

“Rekli smo si da će Napoli sad sigurno prebaciti u petu brzinu. Jer, oni nisu bili ni blizu svog maksimuma. Kazali smo si i da moramo nastaviti isto kao u prvom dijelu, da budemo strpljivi, da ćemo imati šansu iz kontre. Znali smo da će nas pritisnuti nakon gola za 1:1. Imali su, ajmo to reći tako, neku psihološku prednost. I mi smo imali tu šansu za 2:1, nažalost stativa nas je spriječila. Da je to ušlo, možda bi dvoboj otišao u drugom smjeru. Držali su sve u svojim rukama. Mi smo nešto pokušavali, ali bilo je jako teško išta napraviti, preokrenuti”.

Znate kako je kod nogometaša i sportaša općenito. Unatoč tome što se dobro odigralo, ako je rezultata na kraju negativan, onda uglavnom prevladava tuga. Barem na početku…

“Možemo reći da su bili neki dvojaki osjećaji. Bili smo blizu s njima, kao i s Realom iz Sociedada, dobro se branili, stvarno smo ih namučili. I zbog toga je tu prisutna, ajmo to reći tako nekakva tuga, jer smo izgubili bodove i mogli izgledati bolje na tablici. No, isto tako ponosni smo jer smo na ovakvom nivou, pokazali smo da možemo i znamo protiv vrhunskih momčadi, da Rijeka nije tu neka kanta za napucavanje. Želimo se pokazati”.

Rijeka je na otvaranju natjecanja u Europskoj ligi izgubila s 1:0 od Sociedada golom Bautiste u 93., vodeće momčadi Primere. Protiv Napolija je vodila ali na kraju opet pala. Protiv koga je bila lakše, odnosno teže igrati, usporedba?

“Rekao bih da nam je bilo teže protiv Reala iz Sociedada. To su ipak Španjolci, igraju puno više tu pas igru. No, naša postava protiv Napolija s dva krila, nekako nam je protiv Napolija bilo puno lakše sve to zatvoriti. Stoga, možemo reći da je za nas Napoli bio lakša utakmica, pogotovo zato jer su povremeno u utakmici oscilirali u igri, nisu baš bili na svom uobičajenom nivou, to se mora priznati. Stvarali smo im šanse, probleme, dok je Real Sociedad bio na pravom nivou, nisu nam dopuštali igru, bili su strpljivi. No, najbitnije je da smo namučili obje momčadi i to nam je poticaj za dalje”.

‘Insigne i Mertens rade razliku na terenu’

Najbolji igrač Napolija Lorenzo Insigne utakmicu je započeo s klupe. U 60. minuti ušao je u igru umjesto Lobotke.

“On i Mertens, baš se vidi da su igrači koji prave razliku. Manji je Insigne od svih na terenu. Na TV-u izgleda malo, ali kad sam ga vidio uživo, na terenu, uvjerio sam se da je još niži. No, klasa je od igrača. On tri nogometaša navuče na sebe i riješi ih u jednom potezu. Čudo od igrača. Igrat protiv takvih ostvarenje je snova”.

Početkom ove sezone, nakon odlaska prošlogodišnjeg najboljeg strijelca HNL-a Antonija Mirka Čolaka u PAOK, Kulenović je iz Dinama došao na posudbu na Rujevicu (uz mogućnost otkupa ugovora) i – eksplodirao! Praktički se preko noći prilagodio na novu sredinu i na nove uvjete rada, s novim trenerom koji mu vjeruje i koji za njega ima puno ozbiljniju ulogu od one u Dinamu. Očito da mu je u Maksimiru nedostajalo samopouzdanja. U Rijeci su Kulenovića dočekali kao pojačanje, odmah su mu dali do znanja da mu vjeruju i od njega puno očekuju. U Maksimiru su, nažalost, opjevavali njegovu jalovost i neučinkovitost kojima je došao kraj. Očito mu Rijeka više odgovara. Rožman mu više vjeruje nego što je to bio slučaj u Dinamu, a njemu više odgovara igrati pod punom minutažom. Trenutno je na dva gola uz 3 asistencije u svim natjecanjima u ovoj sezoni…

‘Znao sam da je Rijeka, Rujevica jedna odlična nogometna sredina’

“Znate što, lagao bi kad bi rekao da nije bio pravi potez dolazak u Rijeku. Imao sam još neke ponude kad sam bio u Dinamu, bilo je nešto iz Engleske. Znao sam za moj razvoj da je najbolje da negdje odem igrati, razvijati se… Rekao sam si da ću prihvatiti pravu ponudu, onu koja će zadovoljiti mene i ostale. U pet minuta sam se, stoga, sve dogovorio oko dolaska u Rijeku sa sportskim direktorom, sa svima. Znao sam da je Rijeka, Rujevica jedna odlična nogometna sredina. Od prvog dana kad sam došao, od navijača, trenera, suigrača, dobio sam nevjerojatnu podršku. I još uvijek mi ju pružaju. Pokazali su vjeruju u mene i to je meni dalo vjetar u leđa da se opustim i zaigram onako kako znam. Iz utakmice u utakmicu kako skupljam minute, nekako se sve više osjećam sigurnije i bolje. Presretan sam u Rijeci. Lijepo je ovdje i živjeti, ima dosta sunca. S balkona gledam u more, to mi je nekakav spas, odmor za dušu. Jako volim more”, govori nam Sandro Kulenović i za kraj se osvrće na dosadašnje učinjeno u HNL-u. Rijeka je, naime, 4. na ljestvici. U posljednjem kolu iznenađujuće su izgubili od povratnika u HNL, Šibenik na Šubićevcu 2:0. Bio je to drugi veliki skalp za Šibenčane jedne velike HNL momčadi, nakon Hajduka.

“HNL svake godine postaje sve bolja i jača liga. Bit će papreno do kraja sezone. Svi se bore za to drugo mjesto, govorim o Hajduku, Osijeku, Gorici, Slavenu. Ipak, znamo da Dinamo ima najjači roster. Nažalost, kiksali smo protiv Šibenika i tu se pokazalo da u HNL-u više nema laganih utakmica. To je dobro za razvoj lige”, zaključio je Sandro Kulenović.

