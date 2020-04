Prokomentirao je i stanje u hrvatskom nogometu, posebno u Hajduku koji još uvijek smatra svojim klubom

Kad vas Zinedine Zidane navodi kao svoj uzor u nogometu, onda znate da ste igrač i pol. Blaž Slišković bio je više od nogometaša. Bio je ikona koja je u dresu splitskog Hajduka pomicala granice kreativnost.

Umjetnik s loptom koji nije volio puno trčati, ali je sve nadoknađivao svojim lucidnim potezima sa hrvatskim klubom Zrinjskim je u BiH ligi osvojio dva naslova prvaka.

Baka je trenutno u Hong Kongu gdje ima trenerski angažman, odakle se javio i za Sportske novosti prokomentirao situaciju u zemlji tijekom pandemije koronavirusa.

“Posljednjih dvadesetak dana bilo je mirno ovdje kod nas, nije bilo mnogo slučajeva zaraze. Ali iz Engleske je mnogo kineskih studenata stiglo u Hong Kong, zaraženih. Zato se situacija pogoršala. Prvenstvo se bilo nastavilo, počelo se igrati, istina samo na jednom stadionu bez gledatelja, ali prije nekoliko dana, sve je zaustavljeno, a kad će se igrati, ne zna se”, rekao je Baka.

Hajdukova loša politika

Prokomentirao je i stanje u hrvatskom nogometu, posebno u Hajduku koji još uvijek smatra svojim klubom.

“Ne znam što bih vam rekao… Sad smo četvrti, bili smo drugi. Govorim “mi” jer tako osjećam kad je Hajduk u pitanju. Došao je Tudor, računam da će ga poštovati. Ipak, mislim da Hajduk nema igračku kvalitetu, adekvatan kadar. Nije tu više u pitanju rad, treninzi, treneri, ljudi koji vode klub. Držim da Hajduk zadnjih godina krivo kupuje igrače, krivo procjenjuje kvalitetu igrača. U malim državama kao što je Hrvatska, BiH, Srbija ili Hong Kong, stranac bi uvijek trebao raditi prevagu. Dinamo je imao, recimo, Olma, Soudanija, Fernandesa, sad je tu i ona “životinja” Theophile koji je svaku europsku utakmicu odigrao odlično. Dobro, pustimo sad onaj gaf sa Šahtarom. Dinamo nije puno promašio, u sedam-osam stranaca promaši u jednom ili dva, Hajduk u – petorici”, rekao je Slišković.

Kako je osvojio dva naslova sa Zrinjskim, priznao je da mu nije bilo lako jer je država previše centralizirana.

“Znate kako je u BiH… Centralizam. Kao što je u bivšoj Jugoslaviji bio Beograd, tako je u BiH sad Sarajevo. Sve bi oni pod kontrolu, uključujući medije. Oni bi da Željo i Sarajevo budu svake godine prvi, da košarkaška Bosna bude prva, ništa ne valja iz Banjaluke, Tuzle ili Mostara. Nemojte me krivo shvatiti, pojedini novinari su nacionalno obojeni, nije im možda smetao Blaž Slišković, ali im je smetao Zrinjski. Bilo je tu svašta. Neću sad o detaljima, ali nakon sedam-osam naših utakmica pet-šest sudaca je kažnjeno s dva-tri mjeseca zabrane suđenja. Ali dobro… No, ja sam javno izlazio sa svojim mišljenjima, nisam mogao sve trpjeti. Drugi treneri su šutjeli. Pa onda to nije bilo dobro za mene.”