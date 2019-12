Predsjednica uprave GNK DInamo Vlatka Peras osvrnula se na rezultate kluba na poslovnom planu ove godine

Godišnja Dinamova skupština održana je večeras u Maksimiru, a na njoj se, između ostalog razgovaralo i o novom stadionu koji bi trebao nastati na mjestu sadašnjeg maksimirskog.

“Na posljednjem dogovoru s gradom i gradonačelnikom Bandićem došli smo do zaključka da Dinamo ostaje u Maksimiru. Da, ostajemo u Maksimiru, ali ne na ovom stadionu, ovaj sadašnji uskoro neće zadovoljiti standarde Fife i Uefe”, priznao je Barišić na skupštini.

“Svjesni smo da se ništa ne pomiče, vrijeme ide, a mi smo u bezizlaznoj situaciji. Uz to mi trebamo nogometni kamp, izgubili smo i dio Svetica, a planiramo kupiti svoj kamp koji bi koristili za vrijeme izgradnje stadiona. U to vrijeme domaće bi utakmice igrali u Kranjčevićevoj ulici, a kako Zagreb nema adekvatan stadion, europske bi dvoboje morali igrati u Osijeku koji će do tada izgraditi novi stadion. A sada je jasno, novi Maksimir bi bio kapaciteta za između 25 i 30 tisuća gledatelja”, rekao je Barišić na skupštini.

Pljesak za Mamića

Predsjednica uprave GNK DInamo Vlatka Peras osvrnula se na rezultate kluba na poslovnom planu ove godine, a nije zaboravila spomeniti ni Zdravka Mamića.

“Posebno se zahvaljujem savjetniku Zdravku Mamiću na zaslugama, ovaj Dinamo je plod njegovih vizija, njegovih ideja i njegovog rada”, rekla je Peras te zaslužila veliki pljesak.

“U 2018. godini smo od prodaje ulaznica imali prihod od 7,260.000 kuna, dok smo u 2019. godini već s te strane prihodili preko 27 milijuna kuna, a još nas očekuju tri prvenstvene i utakmica s Man. Cityjem. Ove smo godine prodali 7544 godišnje ulaznice što je porast u odnosu na prošlu godinu (5928 godišnjih ulaznica) od 21,42%. Dinamo danas ima 14.468 registriranih članova, i tu vidno rastemo u odnosu na 2018. godinu”, rekla je Peras.