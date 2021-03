Nogometaši Barcelone ispali su u srijedu iz Lige prvaka nakon što su u uzvratnoj utakmici osmine finale odigrali 1:1 na gostovanju kod francuskog Paris Saint Germaina.

NIŠTA OD ČUDA NA PARKU PRINČEVA: PSG izbacio Barcelonu, Messi zabio golčinu i promašio penal; Redsi slomili Leipzig

Francuzi su prošli zahvaljujući pobjedi od 4:1 u prvoj utakmici u Kataloniji.

PET GODINA OVO SE NIJE DOGODILO: Zabio je gol za pamćenje, a onda je promašio penal, evo kako je Navas zaustavio Messija

PSG je na Parku prinčeva poveo u 31. minuti pogotkom Kyliana Mbappea iz kaznenog udarca, dok je za 1-1 pogodio Leo Messi u 37. minuti. Argentinac je u samoj završnici prvog poluvremena propustio iskoristiti jedanaesterac za vodstvo, kad je njegov udarac obranio Keylor Navas, najbolji igrač PSG-a u uzvratu.

Messijev udarac po sredini gola Navas je dodirnuo i lopta je zatresla prečku. OVDJE pogledajte kako je to izgledalo.

Suci su prilikom tog udarca napravili veliku pogrešku jer nisu promijetili da je jedan nogometaš PSG-a, Marco Veratti, prerano ušao u polukrug kaznenog prostora, što nije smio napraviti i suci, tj. VAR, je trebao narediti ponavljanje najstrože kazne.

Should this not have been retaken? Verratti inside the area when taken and is the one to clear the ball away off the save. Thought VAR was meant to check these things 🤐 pic.twitter.com/s7BhkEJR6s

— DW JMKKing (@JMKKiing) March 10, 2021