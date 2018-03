TVORAC OSJEČKOG USPJEHA BEZ KOČNICA O DERBIJU S HAJDUKOM, ZLIM JEZICIMA I DALIĆEVOM POPISU: ‘Pljuvali su se i drugi, ništa novo kod nas’

Trener Osijeka Zoran Zekić za Net.hr govorio je o derbiju s Hajdukom, o rastućem nezadovoljstvu dijela navijača ‘bijelo-plavih’, kao i o tome da izbornik Dalić za američku turneju nije pozvao niti jednog igrača iz Gradskog vrta

U jučerašnjem derbiju 26. kola Hrvatske nogometne lige Osijek je na Gradskom vrtu odigrao 3-3 protiv Hajduka u utakmici prepunoj preokreta. Dvoboj je opravdao epitet derbija. Vidjeli smo šest golova, dva preokreta te po jedan penal i crveni karton.

Dan poslije utakmice, dojmovi su se slegli. Nazvali smo trenera Osijeka Zorana Zekića i porazgovarali s njim. Prvo nam je prokomentirao utakmicu…



‘Postoji žal što nismo uzeli sva tri boda. Međutim…’

“Bila je fantastična utakmica. Meni kao treneru, i za igrače, bila je jako teška i zahtjevna. Teško je bilo uopće i gledati ju i voditi. Bio je ovo jedan dostojanstven derbi, sa svim što je jedan derbi i nosi, sve je bilo na nivou. Svi koji su gledati dvoboj, mogli su uživati. Hajduk je ušao puno bolje, iskoristio neke naše slabosti. Poveli su bijeli 1-0, imali još jednu šansu za zabiti gol, a poslije toga mislim da je sve, više, manje, išlo na naš mlin”, kazao nam je Zoran Zekić i nastavio:

“Imali smo pregršt šansi. Mislim da je Grezda sam imao četiri zicera ispred Letice, Boban jednu, Marić, imao je Škorić priliku glavom… Kad se sve zbroji, naravno da postoji žal što nismo uzeli sva tri boda. Jer, igrali smo dobro, ponašali se kako se trebamo ponašati u svakoj utakmici. Moji igrači bacali su se na glavu za svakom loptom, uložili smo puno energije u svakom smislu. Zaslužili smo i više od jednog boda. Ali eto, nismo slavili jer nismo realizirali toliki broj prilika. Kad promašiš toliko šansi, sve ti se vrati. Uz to, napravili smo greške koje nismo htjeli napraviti u obrani. Ali, ako se uzme u obzir koliko smo igrali otvoreno, normalno da je zadnja linija tu patila, Imali smo visoko postavljene bokove. Ali, opet ponavljam, po onakvom terenu odigrati ovakvu utakmicu, mislim da po nekom drugačijem dekoru, pred više ljudi, kvalitetnijem travnjaku, to bi bio još veći spektakl. Mi smo dali sve od sebe. Gubili smo 1-0, pa se vratili, pa su oni poveli 3-2, pa mi ponovno zabili… Nismo se predavali niti sekunde, ponosim se na karakter svojih igrača zbog toga”.

‘Svi griješimo. Ja, moji igrači, tako i suci’

Upitali smo Zekića i za komentar suđenja, odnosno za situaciju viđenu u 51. minuti prilikom gola Hajduka za 3-2. Said je probio desnu stranu obrane Osijeka i ubacio na peterac gdje je Šimunec nespretno reagirao i skrenuo loptu u svoju mrežu. Je li Said bio u nedozvoljenoj poziciji prilikom primanja lopte?

“Znate da ja nikad ne volim komentirati suđenje. Trudim se da ostane tako. Svi griješimo. Ja, moji igrači, tako i suci. Niti sucima nije bilo jučer lako suditi po onakvom travnjaku. Je li Said bio u zaleđu? Nisam to mogao vidjeti jer nije bio na mojoj strani terena. Neka se time bave ljudi koji se inače bave suđenjem u Hrvatskoj”.

Uistinu nevjerojatno zvuči da je dio navijača Osijeka nezadovoljan Zekićem i rezultatima. U Hrvatskoj ništa novo, rekli bi smo. Kod nas se očito prebrzo zaboravlja sve dobro učinjeno. Tako je i u ovom slučaju.

Navijači su prebrzo dobili amneziju. Zekić je tvorac osječkog uspjeha, vidljiv je njegov rukopis u posljednje dvije godine sjajnih rezultata. Zekić je Osječanin, došao je u klub kada to nitko drugi nije htio, pokazao je kako ima hrabrosti, karaktera i znanja srušiti i veliki PSV, boriti se za Europsku ligu, biti među prve četiri momčadi HNL-a i natjecati se za sam vrh prvoligaškog društva… Donio je Zoran Zekić u grad na Dravi nevjerojatne emocije. Sve se to malo prebrzo, očito, zaboravlja…

‘Igračima nije jasno što se događa, što ljudi očekuju od njih?’

“To je mali dio ljudi, ali nažalost glasni. Tako je, kako je. To je tako normalno kod nas. Pljuvali su se i puno više oni koji su ostvarili veće rezultate od mene. Ne samo u Osijeku, nego općenito u Hrvatskoj. Kod nas se sve brzo mijenja. Moraš se naučiti nositi s time. Mene kao mene taj pritisak toliko ne lomi, samo mi je teško svoje igrače non-stop uvjeravati i dizati ih, razgovarati o stvarima s kojima se ne bi trebali baviti. Igračima nije jasno što se to događa, što ljudi očekuju od njih… To im stvara pritisak. Više bi s njima trebao razgovarati o taktici, tehnici izvedbe nego o tome što netko kaže, zašto netko kaže, zašto to misle o njima… Ali dobro, takvo je okruženje danas. Puno je isfrustriranih i nezadovoljnih ljudi samim sa sobom, pa to ispoljavaju na ovaj način. Ja ne mogu zabraniti nikome njegovo mišljenje. Ne želim previše to potencirati. Mi imamo svoj plan, svoju strategiju, sjajnu budućnost s puno pozitive. Ne živimo u nekakvom paralelnom svijetu, nego jednostavno, znamo što smo dosad napravili. Sve je jasno kao dan. I vidljivo. U protekle dvije godine oborili smo sve rekorde kluba koji postoje u 71 godinu. Najavljena je izgradnja stadiona, kampa, ovaj klub čeka jedva sjajna budućnost i puno pozitive. Gledajte, morate znati jednu stvar. Tko god da se bavi javnim poslom u ovoj državi, taj mora biti spreman na te stvari. Kažem, hvala Bogu, to je još uvijek manjina, glasna, ali manjina. Time je sve rečeno. Meni je samo žao ljudi koji su se jako dali u projekt ‘Osijek’. No dobro, nekog te i takve priče i prozivanja očito vesele, nekom to odgovara. Pa neka se veseli”.

NK Osijek prozvao Dalića

NK Osijek prije dva tjedna prozvao je Dalića zato što na popisu za “američku turneju” protiv Perua i Meksika, nema nijednog njihova igrača. Izbornik je na to za Večernji list kazao kako priopćenja i pritisci kod njega mogu stvoriti samo kontraefekt, te kako te i takve stvari kod njega ne prolaze…

“Poštujem sve što je izbornik Dalić napravio na klupi Hrvatske. A napravio je veliku stvar, izborio je plasman na SP. Nama je žao što na njegovom širem popisu nije bilo niti jednog od naših igrača. Kad govorimo o tome, želim naglasiti jednu bitnu stvar. Naime, NK Osijek uvijek je davao apsolutnu podršku svim dosadašnjim izbornicima Hrvatske, tako je i sad. Zna se dobro što Osijek znači za reprezentaciju i gdje reprezentacija ima najveću navijačku podršku. Znači, izbornik ima našu apsolutnu i deklarativnu podršku. Pokazali smo to do sad barem sto puta. Samo nam nije jasno da se baš od devet igrača niti jedan nije našao na širem spisku. No dobro, cijenim rad Dalića, pa ne bi ništa više o tome htio pričati”, zaključio je Zoran Zekić.