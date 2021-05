Hrvatski trener na klupi Monaca Niko Kovač u srijedu od 21:15 ima priliku ostvariti trijumf sezone. U finalu francuskog Liga kupa susrest će se s PSG-om.

No uoči utakmice se u Kneževini prolomila tužna vijest. Naime, preminuo je predsjednik kluba navijača Monaca Jean-Paul Claude. Kovač se na konferenciji za medije uoči utakmice s PSG-om osvrnuo na taj događaj.

“Prije svega, htio bih izraziti sućut zbog smrti predsjednika kluba navijača Monaca Jeana-Paula Claudea. Mi smo u Monacu svi kao jedna obitelj. Bit će u našim mislim i molitvama“, rekao je Kovač na startu konferencije za medije uoči utakmice s PSG-om.

R.I.P to Jean Paul Claude

Who is one of the member of @CSMonaco

As Niko Kovac & @WissBenYedder

Our team will do best to win @coupedefrance

And will give tribute to him pic.twitter.com/1SWTzvyXBR

— ASMonaco 🇲🇨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@ASMonacoEnglish) May 19, 2021