Razgovarali smo s predsjednikom turopoljskog nogometnog čuda Nenadom Črnkom

Mijenjaju se igrači i sportski direktori, mijenjaju se i treneri, ali HNK Gorica ostaje uspješna. Oni su pravi primjer kako jedan mali nogometni klub iz Velike Gorice, grada pokraj Zagreba, može biti uspješan i bez velikog budžeta…

Hit HNL-a

Goričani su ove sezone pravi hit HNL-a. Trenutno su treća momčad prve hrvatske nogometne lige i pokazatelj, što možda znači i više od samog plasmana, kako se uz malo novaca, puno entuzijazma, želje i volje za radom, uspješnom vizijom i nosom za dobre poteze u sportskom smislu što se tiče skautinga i dovođenja igrača, kao i u onom upravljačkom, može uspjeti, pretendirati prema Europi…

Radi se i o klubu, perjanici turopoljskog nogometa, kojem je godišnji budžet između 16 i 20 milijuna kuna a koji je osnovan 2009. promijenivši ime u HNK Gorica…

Samo za usporedbu, jedan Hajduk iz Splita, trenutno petoplasirana momčad HNL-a koja je do prošlog tjedna i one s(p)retne i iznenađujuće pobjede na Rujevici protiv Rijeke (Mijo Caktaš zabio pobjednički gol u posljednjim sekundama) bila ekipa iz donjeg doma HNL-a, samo od karata zaradi cca od 16 do 20 milijuna godišnje.

Naravno, ta cifra važi samo kad se govori za situaciju kad su navijači mogli na tribine, do trenutka prvog korona lockdowna na nogometnim tribinama i u Hrvatskoj…

HNK Gorica je u biti preteča velikogoričkog nogometa i prvih nogometnih klubova u kojima su velikogoričani mogli upoznati ovu prelijepu igru, SK Olimpijski i HŠK Turopoljac, a koji su svoje prve nogometne korake u Velikoj Gorici započeli davne 1920. godine.

Odmah nakon drugog svjetskog rata povijesna priča spomenutih klubova pretočila se u novi klub pod nazivom Radnik, da bi prije skoro 22 godine 2009., promjenom imena i adrese buševskog Poleta, te sportskim ujedinjenjem sa Radnikom, nastala Gorica kao prvi klub iz nogometa koji u svom nazivu nosi i skraćeno ime grada.

Obiteljska atmosfera

U HNK Gorica vlada prava obiteljska atmosfera u kojoj svatko zna svoj posao, ali isto tako to je klub u kojem je svatko spreman raditi sve. Pa tako predsjedniku kluba Nenadu Črnku nije teško sa svojim džipom donijeti lopte za trening i biti tu za bilo što, od logistike do upravljačkih stvari. Trenutno je i VD sportski direktor. Radi sad i taj segment, kaže nam da nema problema nikakvih. Čovjek je izgleda one men show.

Jedan takav klub kojem je potrebna i bolja infrastruktura na kojoj se, ruku na srce, i trenutno svakodnevno radi, na dobrom je putu da po prvi put u povijesti nastupi u europskim natjecanjima. To u svlačionici i klupskim prostorijama Goričana više nije san, to je itekako realnost od koje se ne bježi. Posjetili smo HNK Gorica kako bi se osobno uvjerili u tajnu uspjeha turopoljskog nogometnog čuda. Tamo nas je dočekalo puno smijeha i dobre atmosfere. Vidi se kako klub uživa najljepše dane svoje povijesti…

ČRNKO: U biti najkraće rečeno, tajna uspjeha HNK Gorica je u obitelji. Mi jednostavno u klubu funkcioniramo kao jedna velika obitelj. Svi se znamo, od prvog dana znamo koji nam je cilj bio i na koji način smo zapravo htjeli to provesti. Bez obzira na sve, bilo je tu jako puno odricanja ali znali smo da samo na taj način, zajedništvom, možemo napraviti iskorak. To se prenijelo na svlačionicu i sve strukture u klubu. Tako funkcioniramo i sad. Mi smo jedna velika obitelj i moram reći da nama novac u svemu tome i nije prioritet. Prioritet je igranje nogometa, bavljenje sportom, novac dolazi na kraju. S druge strane, samo u takvim jednim okolnostima možemo uspjeti.

NET.HR: Put iz nižih liga do trećeg mjesta nije bio niti malo lagan.

ČRNKO: Ako gledamo u kontinuitetu, moramo onda reći da se radi o klubu koji je došao iz sedme lige. Ja sam kao predsjednik Poleta iz Buševca koji je 2009. hajmo reći promijenio adresu i ime, te zajedno sa mnom došao u Veliku Goricu. Znači radi se o putu iz sedme u prvu ligu, još tamo od 1999. Godine 2009. kad smo došli ovdje, zapravo je trebalo promijeniti filozofiju razmišljanja unutar kluba. Meni osobno uvijek je bio prvi cilj stvoriti uvjete, a onda su sklopu takvog jednog uvjeta gledati rezultate. Činjenica je i da smo mi 2009. i 2010. preskočili dva ranga, bili na vratima prve hrvatske lige iz koje smo na legitiman način izbačeni, mi smo to iskoristili da kroz financijsku odštetu napravimo i neke druge infrastrukturne probleme u klubu. Ali, moram kazati kako definitivno tada nismo bili spremni za prvu ligu, da bi tamo krajem 2016., početkom 2017. znali da smo spremni. Sada smo spremni i za Europu.

NET.HR: No, tada ste znali, saznali i to da vam treba strani partner.

ČRNKO: Mi u financijskim okvirima i okolnostima koje se u HNL-u mogu ostvariti znali smo da je bez stranih partnera težak opstanak u prvoj ligi. I onog trenutka kad smo potpisali partnerski ugovor, koji je nama u nekom segmentu donio 25% financijske injekcije, ali u onom organizacijskom dijelu kojeg smo mi funkcijski rekonstruirali, napravili smo taj iskorak i ostali stabilan prvoligaš u kojem se nešto zarađuje.

O financijama

NET.HR: Plaće su igračima i ostalim zaposlenicima kluba redovite?

ČRNKO: Teško je zapravo u Hrvatskoj i u HNL-u pričati o nekakvom uplivu sponzorskog novca koji može biti značajan. Nažalost, imamo tri ključna segmenta do onog transfernog. Prvi su sponzori, drugi je proračun lokalne zajednice i reći su prihodi od ulaznica. U prvom sponzorskom mi smo na 3-4% ukupnog proračuna i to je nekakva logika. Ne možete vi u gospodarstvu u Hrvatskoj, koje je takvo kakvo je, značajnije parirati. Definitivno, tu morate tražiti ljude koji imaju emociju i koji zbog te emocije žele uložiti novac u nogomet. Ali da bi netko očekivao da bi od tog sponzorskog, reklamnog dijela na stadionu u Gorici imao nekakvi povrat prihoda, i sve velike agencije, marketinške, zapravo ne ulažu u taj dio. Mi smo konkretno imali jednog sponzora koji nam se sam javio prošle godine i koji je trebao uplatiti nam značajan novac, stotinjak tisuća kuna, da bi na kraju njegov njemački partner koji mora reklamirati svoj brend, i koji ima samo 20% udijela u tvrtki, dao zabranu za sponzoriranje jer oni ne sponzoriraju. Gradski proračun je, pak, na 10 % ukupnih prihoda kluba. Treći segment su ulaznice. Niti jedan klub osim Hajduka i Rijeke, ne radi neki dobar posao na tome, mogu prodati dovoljnu količinu ulaznica, kao i pretplata. Mi da ne podijelimo 2000 ulaznica besplatno po utakmici, ne bi imali tri tisuće gledatelja. Tako da ni to nije segment ključnog financijskog prihoda, a on su nama transferi. Da bi ostvarili transfere i da bi kroz njih mogli živjeti, morate imati odličnu skautsku službu, definitivno se ne smiju dozvoliti velike pogreške. S druge strane, morate biti sposobni pregovarati da igrači dođu u Hrvatsku kod nas, da treniraju u blatu, morate biti sposobni privoliti igrača da dođe, ostvari manja primanja. Svi koji su došli iz takvih sredina, ovdje su osjetili jednu toplu atmosferu koja im je uspješna. Upravo je ta prilagodba ključ da on nađe maksimum, a kad nađe maksimum, onda ga plasirate kao dobrog igrača.

NET.HR: Što je vama bitnije, rezultat ili dotok novca u blagajnu?

ČRNKO: Sigurno da jedno bez drugog ne ide. Vi ne možete biti klub koji će opstati u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi i stalno biti na sedmom, osmom mjestu u HNL-u i razmišljati o tome da ćete prodati nekog igrača. To, dakle, ne postoji. HNL nije toliko atraktivna liga i teško da možete, možete svakih 3-4 godine iznjedriti nekog ali vi morate ganjati rezultat. Na temelju toga morate ponekad ići u rizik i potrošiti nešto više novca, da bi upravo s tim rezultatom ostvarili mogućnost da se u tom kolektivu pojave dva, tri ili četiri igrača koja ćete onda prodati.

NET.HR: Koji je trenutak u usponu kluba bio taj kad ste rekli ‘to je to, mi smo uspjeli’?

ČRNKO: U prve dvije godine smo stvarali klub i imali smo dva lijepa trenutka. Bili smo automatski prvaci treće lige, bili smo automatski prvaci druge lige, tada kad smo zapravo pokorili drugu ligu i prošetali se kao novajlije u njoj, mislio sam da je to kraj svijeta, da smo napravili nešto što nikad više nećemo ponoviti. Međutim, kako je klub rastao, pojavio se onaj trenutak koji je Gorici donio plasman u prvu ligu i ona famozna utakmica protiv Šibenika, koja je odigrana u jednim nenormalnim uvjetima. Prvo po idealnim u prvom poluvremenu, pa po potopu u drugom. Međutim, u čitavom ovom nekakvom segmentu, mislim da je najveći uspjeh HNK Gorice zapravo u tome što se stabilizirao u HNL-u. Čuvamo onu financijsku opstojnost koja je dovoljna da ne ulazimo u dubioze koje bi narušile integritet kluba i financijsku stabilnost. S te strane, uz grad i sinergiju koju imamo s njima, najveći uspjeh nam je u tome što smo i stadion pretvorili u respektabilni objekt u kojem ako uspijemo još podići kapacitet do 8000 mjesta, imat ćemo ozbiljan stadion.

NET.HR: Kako pogađate s dovođenjem igrača i trenera?

ČRNKO: Mi u klubu imamo ljude koji su manje eksponirani a to su Filip Šelendić i Igor Krlić i u trenutku kad je naš sportski direktor bio ovdje, oni su radili veliku većinu posla u skautiranju igrača i predlaganju tih igrača, koje onda sportski direktor završavao zajedno sa strukom. Nisam imao dileme da moja prva obveza bude zadržati njih u klubu i da s njima napravimo određenu konekciju za dalje. Meni to nije nikakav problem jer su oni iz Velike Gorice, oni su odrasli u ovom nogometnom okruženju, i cilj nam je s njima napraviti nogometne iskorake. Uskoro će se još više pokazati da Gorica radi dobar posao s igračima.

‘Odlazak Nikoličiusa mi je bio šok’

NET.HR: Početak godine donio vam je šok. Iz kluba su istovremeno otišli i trener Dambrauskas i sportski direktor Mindaugas Nikoličius, dva Litavca koja su bili simbol uspona Gorice na visine gdje nikada prije nije bila. Kako ste doživjeli njihov odlazak?

ČRNKO: Prvo i osnovno, morate biti svjesni bez toga da netko bude simbol uspjeha je da im netko to mora i omogućiti. Oni su imali vrlo dobru logistiku i pozadinu u klubu. Imali su što se tiče sportskog direktora potpuno odriješene ruke. Definitivno, imao je i kompletan budžet koji je tražio i koji sam mu ja osiguravao za iskorake. S te strane, nije teško funkcionirati uz takvu skautsku službu i stvarati rezultate. Znači, sportski segment je bio bitan. Dambrauskas je trener koji ima ugovor i definitivno, i kad se s igračima dogodi takva situacija, mi ne možemo biti ti koji ćemo limitirati nekog u nekakvom njegovom napretku, financijskoj opstojnosti koja je možda pet do šest puta veća od one koju može ovdje u Gorici imati. S druge strane, dosta sam emotivan u tom dijelu i kad shvatim, kad se pogledam u oči s njim i kad shvatim da je to zapravo nacionalno pitanje litavskog nogometa koji je ispod nule na razini europskog nogometa, on je osoba koja može to okrenuti naglavačke s poslom u jednom europskom klubu koji igra Europsku ligu. Za njega nije bilo nikakve dileme.

NET.HR: A ima li dileme za Mindaugasa Nikoličiusa? Realno, otišao je u rezultatski lošiji klub, ali kud i kamo veći…

ČRNKO: Odlazak Nikoličiusa mi je bio šok, to moram priznati. On je u klubu bio dvije i pol godine, od 2017., i zapravo za mene način na koji je on otišao u Split u praktički 12 sati nazvavši me telefonom, donijevši odluku. Javio mi se 31. prosinca na Staru godinu, mi smo još 30. dogovarali igrače, kandidate za trenera, nikakav razlog nije postojao da on ode iz Gorice. Međutim, on je očito čitavo ovo vrijeme razmišljao o svojoj karijeri, svom napretku, shvatio je da je Hajduk iskorak za njega. Dogovorio je to vjerojatno 31. i tada je morao javiti da raskine ugovor. Koliko sam bio šokiran s jedne strane, toliko s druge sam imao plan B, njega uvijek morate imati. Rekao sam jedanput da sam prvih pet minuta bio šokiran, a onda sam u 6. počeo zabijati. Nema druge, morate odmah nastaviti. Klub je najvažniji, iznad svih nas.

NET.HR: Je li vam Nikoličius radio iza leđa, je li vas to razočaralo?

ČRNKO: Generalno, ja to uvijek shvaćam da je to samo posao, nogomet. S ljudske strane neke me stvari mogu razočarati jer se ja uvijek vežem za ljude i mislim da ono što bi ja napravio, da to moraju i drugi. U nekom odnosu koji je između litavskih partnera, njega i mene trebao trajati u klubu pet godina, meni je bilo logično da on još dvije i pol godine odradi u klubu. Ali, znam da je to posao, ambicija, vi u nekim segmentima financijski ne možete parirati. Iako, ja znam da što se toga tiče Nikoličius je otišao na mjesto sportskog direktora Hajduka na manje nego što je imao ovdje, a ne na više. Ne znam cifru, ali sigurno znam da je ona manja. Jer, niti jedan sportski direktor u povijesti u Hrvatskoj nije bio toliko plaćen koliko je on bio u Gorici. To sigurno znam. No, to su stvari koje su nama za sljedeću sezonu olakšali neke druge korake. Mi smo taj novac i tako dobivali od svojih Litavaca koji su donosili investiciju, mi ćemo taj novac sad preusmjeriti u neke druge segmente i razvijati klub. Jer, sportsku direktor u ovom trenutku je volonter.

NET.HR: A novi sportski direktor je?

ČRNKO: Nenad Črnko hehe. Svjestan sam da to ne mogu raditi, svjestan sam toga da sam zapravo u posljednjih nekoliko godina uz sportskog direktora sve razgovore s trenerima i igračima, i kod prodaje i kod dovođenja, obavljao ja. Na kraju krajeva, ja sam odgovorna osoba koja odgovara za poslovanje kluba i potpisnik svih dokumenata, pa i sad tu moram uletiti. Mi smo se od šoka oporavili brzo, ali svjesni smo i da smo imali u svlačionici dva šoka. Otišao je sportski direktor koji je radio odličan posao u Gorici, koji je mene kao predsjednika kluba oslobodio puno drugih obveza nisam mogao dozvoliti da dovedem treću osobu. Doveli smo trenera Oreščanina na kojeg su se klub i momčad morali prilagoditi. Znamo balans, koji nam igrači trebaju, nema logike da u ovu dobru atmosferu doveden novog sportskog direktora koji će svojim egom ili drugim razmišljanjem sve to skupa poremetiti. U ovom trenutku nam sportski direktor ne treba, ali već od ožujka ćemo se morati početi pripremati da sigurno razmislimo i dovedemo sportskog direktora, koj bi mogao startati od nove sezone kad bi mogao sve pripremiti.

NET.HR: Brzo i dobro ste reagirali dovevši na mjesto trenera Sinišu Oreščanina?

ČRNKO: Veze uvijek postoje. Zadnjih 20 godina funkcioniram na način, pogotovo kod trenera da kad ga mijenjate da morate imati jednog ili dva kandidata. Uvijek je taj jedan od kandidata kandidat prije. Mi kad smo dovodili Valdasa, nama je Oreščanin bio B varijanta. Da nas je Valdas tad odbio, Oreščanin bi nam bio A solucija. Tada smo odlučili na klupi imati stranca, jer jedino stranac nekakve limite i okvire hoće promijeniti. Bio je to naš dobar potez, da Gorica preokrene nešto naglavačke. Mi smo nakon Valdasa obavili razgovor i sa Zekićem i sa Oreščaninom. Nisam niti jednom dozvolio niti davao do znanja da su oni sigurni kandidati. U tom segmentu, ja sam zapravo pričekao prvo reakciju s jedne i druge strane, da donesemo najkvalitetniju odluku.

NET.HR: Europa je na vidiku? Nećemo žmiriti na nešto što se vidi s obzorja…

ČRNKO: Uđem u svlačionicu uvijek prije početka sezone i na polusezoni. I prva moja rečenica na početku sezone, bez obzira tko bio u njoj, kažem da je moja ambicija pobijediti u svakoj utakmici. Ambicija je jedno, drugo je realnost, ali realno sad mogu reći da je Gorica zrela za Europu, kao što sam bio rekao 2017. da je zrela za prvu ligu. Bacit ćemo se na glavu da to ostvarimo. To znaju svi, igrači, uprava, svi koji su u tom segmentu. Međutim, ne smijemo zanemariti jačinu naših suparnika. Dinamo, Rijeka i Hajduk imaju ogroman rejting u hrvatskom nogometu i bez obzira na razliku Gorice i Rijeke i Gorice i Hajduka, bez obzira na sve što nam ide ili ne ide na ruku, mislim da su Splićani ozbiljni kandidat za Europu. Mi ćemo u ovih preostalih 17. susreta morati ostati na maksimumu.

NET.HR: Privatizacija HNK Gorica?

ČRNKO: Mislim da svaki hrvatsku klub nogometni, ako nije Dinamo, da ne može opstati bez privatizacije. Dinamo još uvijek ima dobar put kroz neke europske utakmice, odnosno Ligu prvaka, u kojem može zaraditi novce a onda kasnije i kroz transfere. Mi u ovom trenutku bez privatizacije i ozbiljnih partnera koji će uložiti ne možemo razmišljati. Bez privatizacije u Hrvatskoj, u ovom trenutku, ne možete rasti i konkurirati. Tako da je plan završiti proces, iskoordinirati s gradom potrebne aktivnosti. Nažalost, Gorica je jedini klub koji planira raditi privatizaciju kao stabilan klub koji nije u dugovima. Tako da smo na Trgovačkom sudu imali iznenađenje jer, kao, zašto se mi uopće privatiziramo ako smo stabilni. Definitivno to želimo, raspisati te krugove i vidjeti. Osobno mislim da HNK Gorica, u ovim strukturama, načinu funkcioniranja i organizaciji, financijskom stabilnošću, vjerojatno najpoželjnija udavača u Hrvatskoj.

‘Ovo što se dogodilo sa sucima, to nije nikakav kolaps hrvatskog nogometa’

NET.HR: Kao član IO HNS-a, kako gledate na situaciju sa sucima i na smjenu Kulušića i ostalih unutar Saveza?

ČRNKO: Ovo sad ne komentiram kao predsjednik HNK Gorica. Prvo i osnovno, nisu ni Mišković ni ekipa zagalamili, niti je to kolaps hrvatskog nogometa, niti je to, kako to neki mediji vole pisati, u HNS-u raskol. To su normalne aktivnosti. Pa ja sam prvi izašao u medije nakon utakmice s Dinamom i nije to bilo zadnji put. Izvršni odbor HNS-a je taj koji koordinira svim aktivnostima unutar Saveza, smatrali smo da je to neki logičan korak da bi se napravile bolje stvari i pripreme za novu sezonu. Ne govorim da je to bilo namjerno na bilo kojoj utakmici od strane suca, ali jednostavno smatram da moramo još više raditi na edukaciji sudaca. Sigurno da sam i ja kriv za to, možda radimo malo preveliki pritisak a onda se pojedini suci teško nose s njim, pa nam se onda vraća ovakva jedna slika u hrvatskom nogometu. Moramo svi skupa spustiti malo tenzije na zemlju. Meni je isto tako bilo totalno glupo poslije reagirati na onaj jedan aut koji ne nelogično zapravo da ga netko može vidjeti i dosuditi. No, nije meni bilo samo do auta nego do kriterija koji su bili malo drugačiji u toku čitavog drugog poluvremena. Moramo malo spustiti tenzije i više raditi na boljitku našeg nogometa.

NET.HR: Jeste se čuli s Miškovićem nakon svih ovih događanja?

ČRNKO: Čujem se s njim skoro svaki dan. Gospodin Mišković, isto kao i meni, sigurno je u interesu napredak hrvatskog nogometa. No, isto tako, moramo štiti interese svojih klubova. Znate, mi smo u drugačijoj situaciji od onih koji su u Savezu i nemaju klubove. HNS nema alate da klubovima osigura egzistenciju kao neke druge zemlje. Mi u Gorici, kad smo ušli u prvu ligu, naš prihod iz TV prava je bio 440 000 kuna, a sad je milijun. I to definitivno nije nikakav novac, kao što nije nikakav ni Miškoviću za egzistenciju Rijeke. Moramo se boriti na neke druge način da osiguramo prihod, onda je zapravo takva jedna reakcija normalna i logična. Mišković razmišlja isto kao i ja, a mi želimo dobro hrvatskom nogometu, u to možete biti sigurni.