Smrt legendarnog nogometaša zagrebačkog Dinama i bivšeg izbornika hrvatske reprezentacije Zlatka Kranjčara (65) izazvala je pozornost brojnih medija, posebno u Austriji gdje je igrao skoro deset godina, te Crnoj Gori gdje je Kranjčar radio 18 mjeseci.

Vodeći austrijski mediji prenijeli su vijest o smrti bivše zvijezde bečkog Rapida, te bivšeg hrvatskog izbornika.

Rapidova legenda

Kranjčar, je naime sedam godina igrao za Rapid s kojim je osvojio dva naslova prvaka, tri Kupa i tri Superkupa. Igrao je i za Sankt Polten gdje je ostao godinu dana i potom preselio u SV Wienerfeld s kojim je osvojio amaterski Kup Austrije, uveo ga u treću ligu i u kojemu je završio svoju igračku karijeru.

“Tužna vijest iz Hrvatske, Rapidova legenda Zlatko “Zizo” Kranjčar umro je nakon kratke, teške bolesti u 64. godini,” piše Kleine Zeitung.

Croatian legend Zlatko Kranjčar has sadly passed away at the age of 64. Zlatko, father of Niko, captained Croatia in their first international after gaining independence and also managed Croatia in the World Cup in 2006. RIP. 🌹 🇭🇷 pic.twitter.com/5JVjNT2Kyn — Footy Accumulators (@FootyAccums) March 1, 2021

Predsjednik Rapida Martin Bruckner bio je “šokiran” ranom smrću bivšeg igrača bečkog kluba. “Kranjčar je bio jedan od najboljih stranaca u povijesti našeg kluba i zahvalan sam što sam ga mogao vidjeti uživo u bezbroj utakmica 1980-ih”, rekao je Bruckner.

Dueli s Prohaskom

Kurier je naveo kako je Kranjčar bio legenda Rapida, “dugo je živio u Beču, supruga Elvira vodila je butik za djecu u centru grada, a sin Niko naučio je igrati nogomet u Hutteldorfu.”

Legenda bečke Austrije Herbert Prohaska prisjetio se njihovih derbija.

“U derbiju smo se samo svađali i grdili. Kad smo se nakon toga opet sreli, smijali smo se onome što smo si rekli,” rekao je Prohaska.

Our former coach Zlatko Kranjčar has passed away, May his soul rest in peace. pic.twitter.com/acyvDcRsLU — Al-Masry SC (@AlMasrySC) March 1, 2021

Ujedinio Crnu Goru

Veliku pažnju odlasku hrvatske nogometne legende pridali su i mediji u Crnoj Gori.

“Možda zvuči pretenciozno, znajući sve naše podjele i usude, ali, ako je neko ikada ujedinio Crnu Goru u sportskom, i ne samo sportskom smislu, onda je to bio Zlatko Cico Kranjčar,” navode crnogorske Vijesti u tekstu “Cico, hvala ti za 39 nezaboravnih dana.”

“Za nešto više od 18 mjeseci, koliko je živio i radio u našoj zemlji, šarmantni hrvatski trener ostavio je takav trag da se i skoro deset godina kasnije o njemu priča i piše kao o čovjeku koji je, sa ekipom koju je vodio, stvarao čuda i sanjao čudo.”

Vodio ih u kvalifkacijama za EURO

Kranjčar je crnogorsku reprezentaciju vodio od 2010. do 2011. godine. U 13 utakmica pod njegovim vodstvom “Sokoli” su upisali šest pobjeda, četiri poraza i tri remija i zauzimali 16. mjesto na FIFA rang listi, što je najbolja pozicija crnogorske reprezentacije od samostalnosti.

Rest in Peace , Zlatko Kranjcar, a truly nice man , highly respected Coach , I was lucky to learn coaching and life lessons from him , my deepest sympathies to Kranjcar family and his friends pic.twitter.com/bn4WlZwQVv — morteza mohases (@mortezamohases1) March 1, 2021

“Došao je u Podgoricu u veljači 2010. godine, kao “najbolje čuvana tajna” Dejana Savićevića, počeo priču s tri uzastopna poraza u prijateljskim utakmicama, ali vjerujući u ono što radi i u one s kojima radi. Te kvalifikacije za EURO, ta prva četiri susreta, tih 39 nezaboravnih dana, bili su najljepša crnogorska nogometna (sportska) priča. Pobjede nad Walesom, pa nad Bugarskom i Švicarskom sa po 1-0, u nezaboravnoj atmosferi, i nezaboravne majstorije Mirka Vučinića, zaokružene remijem bez golova u hramu nogometa na Wembleyju protiv Engleske, sa Cicinim taktičkim pečatom i duhom, dovele su Crnu Goru u poziciju da sanja i vjeruje da je sve moguće. I danas, a i zauvijek, ostat će pitanje – bi li, da je Cico ostao, odveo Crnu Goru na Europsko prvenstvo 2012. godine,” pišu Vijesti.

Ostavio dubok trag

Kranjčara je u rujnu 2011. naslijedio tadašnji asistent Branko Brnović, sa kojim je Crna Gora stigla do baraža, gdje je u dvije utakmice bila slabija od Češke.

“Ne znam šta da kažem, baš sam potresen. Bili smo zajedno prije mjesec, mjesec i po, sve je bilo u redu, a sada ovakva vijest”, rekao je bivši crnogorski reprezentativac Radomir Đalović za “Vijesti”

Njih dvojica su surađivali dugo.

“Bili smo zajedno u Zagrebu, kad sam došao sa 20 godina, dočekao me kao trener. Kasnije u reprezentaciji, pa u Iranu. Bili smo prijatelji, on je poseban čovjek u mom životu. Njegova smrt je ogroman gubitak, bio je neponovljiv u svakom smislu, ljudskom i trenerskom. Bio je legenda”, kazao je Đalović.

Former Croatia coach and Dinamo Zagreb star #ZlatkoKranjcar died on Monday at the age of 64 https://t.co/elKZcor4fe — NDTV Sports (@Sports_NDTV) March 1, 2021

‘Omiljeni sin Dinama’

“Posljednji pozdrav dragom drugu i prijatelju”, napisao je crnogorski nogometaš Mirko Vučinić na društvenim mrežama.

Beogradska Politika piše kako je umro “bivši vrhunski centarfor Dinama”.

Prvi kapetan Vatrenih, bivši izbornik hrvatske reprezentacije te igračka i trenerska legenda @gnkdinamo, Zlatko Kranjčar, preminuo je u Zagrebu nakon kratke i teške bolesti. HNS izražava duboku sućut njegovoj obitelji zbog ovog nenadoknadivog gubitka. Počivao u miru. 📸 D. Sopta pic.twitter.com/5baG0fuMMb — HNS (@HNS_CFF) March 1, 2021

Kurir navodi kako će “osim po bravurama na terenu i uspjesima na trenerskoj klupi Kranjčar biti upamćen i po nesvakidašnjem potezu kada je u iranskom prvenstvu naredio svom igraču koji je trebao izvesti kazneni udarac da ga promaši, jer je sudac svirao nepostojeći prekršaj.”

Beogradske Večernje novosti navode kako je “Preminuo Cico Kranjčar, omiljeni sin Dinama.”