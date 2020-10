TUDOROV ŠEF I TRENER JUVENTUSA DOBIO SRAMOTNU NAGRADU: Zloglasni ‘Zlatni tapir’ uručen Pirlu. Njegov komentar nije baš oduševio

Trener Juventusa, legedarni talijanski repretativac i igrač torinskog kluba, Andrea Pirlo, osvojio je zloglasnu nagradu “Zlatni tapir”. Ovu mu je neslavnu nagradu uručio talijanski Mediaset, a ona se dodjeljuje nogometašima ili trenerima koji su najgore startali u novoj sezoni.

Rezultati aktualnog prvaka Juvnetusa nisu baš najbolji ove sezone, kako u Serie A, tako i u Ligi prvaka, pa je tako na kraju zaradio “Zlatnog tapira” kojeg dodjeljuje satirična emisija Strisca la Notizia, talijanske televizije Mediaset.

Panettone sì o panettone no? Dopo un avvio di stagione difficile per la Juventus e la sconfitta contro il Barcellona in Champions League, @VStaffelli ha consegnato il Tapiro d’oro a @Pirlo_official https://t.co/HiX05wlRpB pic.twitter.com/8SMcZSoNkO

— Striscia la notizia (@Striscia) October 30, 2020