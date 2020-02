Osvrnuo se trener Hajduka i na prošlu utakmicu te neke kritike da je Hajduk pao u drugom dijelu

Hajduk je pod novin trenerom Igorom Tudorom dobro ušao u proljetni dio sezone. S dvije pobjede osvojili su maksimum bodova, a slijedi im okršaj sa Slaven Belupom u subotu u 17:30 u Koprivnici.

Uoči utakmice oglasio se na konferenciji za medije Tudor koji je najprije popričao o izostancima i problemima u momčadi.

“Atmosfera je super, što me veseli. Tako i treba biti. Malo smo imali problema s virozom kod nekih igrača, Stipe Radić ima slomljen nos, Mujakića nema zbog crvenog kartona. Nikako da standardiziramo zadnju liniju. Ali imamo dvije utakmice bez primljenoga gola, to nas veseli, to je naša snaga, idemo u Koprivnicu rasti i dalje. Nismo došli zbog jedne ili dvije utakmice, nego da napredujemo u dužem razdoblju”, objasnio je trener Hajduka.

‘Sve ću ih zadaviti’

Tudor je upitan i postoje li klanovi u Hajdukovoj svlačionici.

“Znači moram napasti doktora da ne radi svoj posao?! Normalno je da i menadžeri i menadžerčići navijaju za interes svog igrača, ali ništa više od toga. Kad prvi put osjetim da se tako nešto događa, ja ću prvi, figurativno rečeno, zadaviti sve. Jako sam budan, ne samo ja nego cijeli klub, jako smo oprezni na stvari koje su se možda i događale u prošlosti u Hajduku, ali se više neće događati. Nitko nije iznad Hajduka”,

Sve je veći broj stručnjaka

Osvrnuo se trener Hajduka i na prošlu utakmicu te neke kritike da je Hajduk pao u drugom dijelu.

“Vidim da se povećao broj ‘stručnjaka’ koji rade analize, pa svaki laik kaže da smo bili dobri prvo poluvrijeme, ali da smo u drugom pali… A ja vam kažem da smo u drugom poluvremenu istrčali 4.200 metara visokom ritmu, a samo se to računa u modernom nogometu, a u prvom 3.8000 metara. Nogomet je takav, postoje psihološki moment, tu je i kvaliteta protivnika… Mi smo na dobrom putu, u mojih 6-7 utakmica ovdje primili smo dva gola u prijateljskim utakmicama, i to je po meni bitno. Nije lako mijenjati navike i mentalitet igrača u mjesec – dva dana. Momci su to dobro prihvatili i sada idemo rasti dalje”, rekao je Tudor pa rekao par riječi i o prijelaznom roku.

“Nogomet je kompliciran, ne mogu dati odgovor na to pitanje jer ga ni ja ne znam. Kad sam govorio o prijelaznom roku mene zabrinjavaju izlazni, ne ulazni transferi”, zaključio je trener Hajduka.