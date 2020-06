Hajduk igra sljedeću utakmicu protiv Lokomotive koja je u vrlo dobroj formi. Tudor baš u tome vidi priliku

Trebala je utakmica Hajduka na Poljudu protiv Varaždina biti jedna od onih u kojima će Splićani bez puno muke doći do sva tri boda, ali ispalo je to jedno ogromno iznenađenje.

Sad bijelu momčad čeka puno teži zadatak – teško gostovanje kod Lokomotive. Uoči te utakmice koja se igra u nedjelju u 21:05 oglasio se trener Hajduka Igor Tudor.

“Situacija je kao i svaki put nakon poraza u svakoj nogometnoj ekipi. Za one koji su pravi motivirajuća, za one koji nisu nije. Srećom, igra se vrlo brzo. Izvaditi ponos, pripremiti se i odigrati dobru utakmicu”, započeo je Tudor pa se osvrnuo na utakmicu s Varaždinom.

“Pogodio me poraz. Dojam nije bio pretjerano dobar. U nogometu je lijepo što vrlo brzo slijedi nova prilika. Idemo izvući pouke i biti bolji. Svakodnevno razgovaram s Brbićem i Stanićem. Na istom smo tragu. Čeka nas sedam finala. Nalazimo se na bod od Rijeke, s tim da oni dolaze na Poljud. S tom pobjedom Hajduk je u Ligi prvaka, to bi bila fantastična stvar. Idemo odigrati do kraja i vidjeti tko je bolji. Svi će do kraja prosipati bodove, kao i do sada”, rekao je Tudor.

VELIKI SUKOB U HR NOGOMETU: Inter dobio licencu, iako je ostao dužan Toplaku za 2020.; Nastao je pravi mali rat donedavno bliskih suradnika

‘Legitimno je da su navijači ljuti’

Hajduk igra sljedeću utakmicu protiv Lokomotive koja je u vrlo dobroj formi. Tudor baš u tome vidi priliku.

“Uvijek volim kada je neko u super momentu, a mi u lošem. To vidim kao priliku. Očekujem tvrdu, dobru utakmicu s dobrim igračima na obje strane, pa neka pobijedi bolji”, rekao je trener Hajduka koji nije mogao izbjeći pitanje o navijačima koji su sigurno ljuti nakon poraza od Varaždina.

“Legitimno je da su navijači ljuti. Nadam se da ćemo povratkom publike na tribine okrenuti novu stranicu”, zaključio je Tudor.