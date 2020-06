TUDOR NAKON PREKIDA NEGATIVNOG NIZA: ‘Znam da je publika navikla i na veće spektakle, ozbiljna momčad ne prima ovakve golove’

Na utakmicu se osvrnuo i strateg Slaven Belupa Tomislav Stipić

Hajduk je na svom stadionu i konačno pred navijačima u 31. kolu HNL-a pobijedio Slaven Belupo s 2:1 te tako, bar privremeno, zasjeo na drugo mjesto ljestvice Prve HNL.

Pogotke su postigli Mijo Caktaš i Samuel Edouk za Hajduk i Vinko Međimorec za Slaven Belupo. Tragičar susreta je Brazilac Lima koji je promašio penal u 90. minuti kojim je mogao poravnati rezultat na 2:2.

Nakon utakmice oglasio se trener Hajduka Igor Tudor koji je zasigurno bio zadovoljan jer je prekinuo opasan niz loših rezultata.

“Nismo više susjedi, sada smo na drugom mjestu. Nije bilo lako. Ušli smo jako dobro, dosta su dobro izgledali naši mehanizni. Dogodio nam se gol i polukontra koji su nas poremetili psihološki. Mladi smo, nije nam se lako nositi s tom težinom utakmice. Znam da je publika navikla i na veće spektakle, međutim drago mi je da su prepoznali ovu našu volju. Drugi smo, svi gube bodove sada, više nije bitno je li netko Belupo ili Istra. Bit će još puno iznenađenja do kraja sezone”, rekao je Tudor pa dodao:

“Posavec je obranio jednu-dvije prilike. Oni su iz prvog šuta došli do gola, imaju kvalitetu naprijed, ovoj ekipi fali još četiri-pet igrača koji bi dali novu energiju. Puno dobrih stvari sam vidio. Čuić je ušao, Brnić opasan, Vušković igra standardno dobro. Plaćamo danak zelenilu, mladosti i golovima iz prekida. Ozbiljna momčad ne prima takve golove. Oni stanu i tada nema gola u njihovoj mreži. To bi bila još tri boda za nas. No, to su stvari koje se dobivaju s godinama. Ali, idemo dalje”, zaključio je Tudor.

‘Nismo se došli braniti’

Na utakmicu se osvrnuo i strateg Slaven Belupa Tomislav Stipić.

“Kad odigrate ovakvu utakmicu s ovakvim rezultatom, osjećate se nelagodno. Igra je bila dobra, kao i zalaganje, momčadski duh. Rezultat nije zadovoljavajuć. Nezadovoljni smo, ali izvuć ćemo neke stvari iz utakmice za napredak naše momčadi. Nismo se došli braniti. Ako želite ubaciti i razvijati mlade, ne možete igrati destruktivno. Moram čestitati Hajduku, kolegi Tudoru. I oni su željeli pobjedu, ona njima više znači”, rekao je Stipić.