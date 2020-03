Uoči utakmice Tudor je rekao da ne voli kad je utakmica “bevanda”, nego kad se igra žestoko

Jadranski derbi bio je poslastica 26. kola Prve HNL, a završio je uvjerljivom pobjedom Rijeke 2:0. Pogotke su postigli Mirko Čolak (61′) i Alexander Gorgon (72′-11m).

Nakon utakmce na konferenciji za medije govorio je trener Hajduka Igor Tudor.

“Čestitke Rijeci, mislim da su bili bolji i zasluženo pobijedili. Mi nismo bili pravi. Ova četiri dana od derbija nisu bila dovoljna da se momčad oporavi za naš stil igre. Vidio sam u petoj minuti da igrači nisu mogli. Znali smo da nas čeka ovakav posao, ovo je utakmica u kojoj ćemo izvući pouke. Ovo je jedina utakmica otkad sam ja tu u kojoj nismo ono što jesmo”, rekao je nakon utakmice Tudor pa progovorio o razlozima poraza.

“Razlog tome je mentalno i fizičko pražnjenje, drugog objašnjenja nema. Tko je duže u nogometu to zna. Ja sam tu mogao doći i igrati neku drugu vrstu nogometa, ali ako tri mjeseca igraš na jedan način onda je logično da tako uvijek igraš”, rekao je Tudor.

Bevanda

Uoči utakmice Tudor je rekao da ne voli kad je utakmica “bevanda”, nego kad se igra žestoko, a na pitanje je li Hajdukova igra danas bila bevanda odgovorio je:

“Nemam ti što reći na to pitanje. Smiješno ti je pitanje. Jel’ ti želiš provocirati ili imaš pitanje?”

Peace and love

Trener Hajduka osvnuo se i na činjenicu da Hajduk ima tri utakmice bez postignutog pogotka.

“Ne, današnju utakmicu neću komentirati. Osijek i Dinamo su utakmice protiv teških protivnika, ali ne brine me to. Dolaze nam Osijek i Rijeka kući, biti će to pjesma. Nećemo dramatizirati, gledat ćemo ovo kao na sport. Svima koji su me vrijeđali 90 minuta, ljubav prema svom klubu. Ne treba vrijeđati. Peace, love”, zaključio je trener Hajduka.