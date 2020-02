TUDOR KOMENTIRAO GOTOVO BIZARNU SITUACIJU KOJA GA ČEKA U DERBIJU: ‘Neobično je da će on biti tamo, ali rukovat ćemo se’

Tudor je na pressici prije utakmice komentirao prvo derbi, a zatim i situaciju sa sucem

Hajduk od 15 sati u subotu igra veliki derbi 24. kola Prve HNL. s izravnim konkurentom za drugo mjesto, Osijekom. Utakmicu će obilježiti podosta bizarna situacija, naime sudit će je Fran Jović sudac koji je tužio Igora Tudora, a pomoćnik će mu biti njegov odvjetnik.

Tudor je na pressici prije utakmice komentirao prvo derbi, a zatim i situaciju sa sucem.

“Željno iščekujemo utakmicu. Čekaju nas dvije teške utakmice protiv Osijeka i Dinama, a ja uvijek volim teške i zahtjevne utakmice. Igramo protiv dobrog domaćina. Oni su uvijek dobri kad igraju kod kuće. Imaju tu razliku igranja kod kuće i izvan nje. To je klub koji ulaže iz godine u godinu ozbiljne novce. Ne radi se tu više o Osijeku koji je samo u rastu po pitanju budžeta i kvalitete kadra. Hajduku je uvijek bilo neugodno tamo, ali smo fokusirani na sebe i idemo biti tamo pravi”, započeo je Tudor.

Bizarna situacija

Potom je komentirao činjenicu da njegovom Hajduku sudi Jović koji je tužio Tudora, te da mu je pomoćnik njegov odvjetnik.

“Neobično je što će on suditi, međutim ljudi koji odlučuju o tome su tako odlučili. Nemam na to ništa dodati. Mislim da nema razloga da on ne odsudi bez greške”, rekao je trener Hajduka, a na upit hoće li se s njime rukovati odgovorio je potvrdno.

Komentirao je i mogućnost da se utakmica odigra bez navijača zbog straha od koronavirusa.

“Ljudi koji su nadležni za to znaju o čemu se radi. U 21. stoljeću mediji su na toj razini da se vrlo brzo pretjera. Pozivam ljude da se ne pretjeruje u histeriji, ali da se pridržavaju uputa. Utakmica bez gledatelja? Nije bilo nikakvih naputaka. To bi nama bio hendikep, to više odgovara Dinamu. Pratimo sve što se događa, i u Italiji treneri razmišljaju u istom smjeru”, rekao je Tudor.