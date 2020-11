TRI MJESECA NIJE IGRAO ZBOG MONONUKLEOZE: Dalić ga je žarko htio isprobati; ‘Bio sam šokiran kada je Brekalo zabio glavom’

‘Puno mi znači što me je izbornik stavio u početnu postavu nakon tako duge pauze’

Stoper Wolfsburga Marin Pongračić (23), koji je u srijedu u prijateljskom susretu protiv Turske (3:3) debitirao za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, istaknuo je da mu se ispunio san.

‘Sretan sam i zadovoljan time što sam pozvan u reprezentaciju’

“Sretan sam i zadovoljan time što sam pozvan u reprezentaciju i što sam odigrao svoje prve minute. Ispunio mi se san. Što se tiče atmosfere u reprezentaciji, toliko je dojmova da mi je teško pronaći riječi kojima bih to opisao. Atmosfera je vrhunska, svi dečki su bili korektni prema meni i dobro su me primili”, izjavio je Pongračić, koji je zbog mononukleoze izbivao s terena gotovo tri mjeseca. Nismo ni očekivali neku njegovu sad briljantnu predstavu jer se još vraća u formu. Dalić s njim može biti zadovoljan. On je potencijal koji će, kad bude spreman, donijeti Vatrenima jednu snagu i energiju. On će biti velika konkurencija stoperima…

“Za svakog nogometaša katastrofa je kad mu se tako nešto dogodi. Primjetio sam da nemam energije na treninzima, pa sam otišao kod liječnika na testiranje i dijagnoza je bila mononukleoza. Nakon dijagnoze sedam tjedana nisam trenirao. Sada je sve u redu, spreman sam, ali moram još raditi na kondiciji”, dodao je stoper Wolfsburga, koji bi u budućnosti trebao biti jedan od oslonaca obrane hrvatske reprezentacije, a vrlo je opasan za protivnike u napadačkim prekidima.

'Puno mi znači što me je izbornik stavio u početnu postavu'

U susretu protiv Turske bio je u početnoj postavi i odigrao je 60 minuta.

“Puno mi znači što me je izbornik stavio u početnu postavu nakon tako duge pauze. Protiv Turske smo dobro stajali na terenu u prvom poluvremenu, ali imali smo te dvije pogreške iz kojih smo primili golove. To se može dogoditi, ali to trebamo ispraviti. Ipak, mislim da smo cijelu utakmicu dobro odigrali, Turska nije imala puno prilika”, dodao je Pongračić.

Turska je povela u 23. minuti golom Cenka Tosuna iz jedanaesterca, izjednačio je Ante Budimir u 32. minuti, no domaćin je do kraja poluvremena zabio još jedan gol, a strijelac je bio Deniz Turuc u 41. minuti. Hrvatska je vrlo brzo u nastavku okrenula rezultat, za 2-2 zabio je Mario Pašalić u 54. minuti, a samo dvije minute kasnije Josip Brekalo, Pongračićev klupski suigrač iz Wolfsburga, je glavom pogodio za prvo hrvatsko vodstvo na utakmici. Nažalost, u 58. minuti je Cengiz Under pogodio za 3:3.

‘Spreman sam i volio bih igrati, ali o tome odlučuje izbornik’

“Bio sam šokiran kada je Brekalo zabio glavom, nisam to očekivao. To nisam vidio ni na treninzima, niti na utakmicama. Šalim se, svi dobro znamo da je Brekalo veliki talent i to je pokazao na terenu”, rekao je Pongračić.

Hrvatsku sada očekuju dvije utakmice u Ligi nacija, protiv Švedske u subotu u Solni, te protiv Portugala u utorak u Splitu.

“Spreman sam i volio bih igrati, ali o tome odlučuje izbornik. Za nas su to bitne utakmice, imamo dobre šanse i ako budemo odigrali kako treba sigurno ćemo pobijediti”, zaključio je Pongračić.