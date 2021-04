TRENUTAK KAD SU SE NAVIJAČI DINAMA HVATALI ZA GLAVU: Ovdje je samo čudo spasilo Livakovića

Villarreal traži svoje peto polufinale u Europi

Nogometaši Dinama imali su dosta sreće u 25. minuti uzvratne utakmice četvrtfinala Europske lige protiv Villarreala.

Chukwueze je izveo korner s lijeve strane, dinamovci su pokušali izbiti, lopta se odbila od nekoliko igrača pa potom došla do opasnog i neugodnog Triguerosa koji ju je proslijedio do Nigerijca. Chukwueze se prišuljao do prve stative jako lukavo iznenadivši kompletnu obranu Dinama, bio potpuno sam, opalio poluvolejem ali s pet metara pogodio stativu, njen vanjski dio. Raširio se Livaković koliko je dugačak i širok, no teško bi to obranio da je išlo u mrežu.

Ovdje pogledajte tu akciju.

Nažalost, malo nakon toga Villarreal je postigao pogodak.

Paco Alcácer opens the scoring for Villarreal against Dinamo Zagreb in the 36th minute. They now lead 2-0 on aggregate. #UEL — Squawka News (@SquawkaNews) April 15, 2021

Villarreal traži svoje peto polufinale u Europi, ako se ne računa Intertoto kup kojeg je osvajao 2003. i 2004. godine. “Žuta podmornica” je 2004. u četvrtfinalu Kupa UEFA potopila Celtic, 2006. milanski Inter u Ligi prvaka, 2011. nizozemski Twente u Europskoj ligi pa 2016. prašku Spartu također u Europskoj ligi. Nakon svih tih pobjeda Villarreal je bivao poražen u polufinalu pa se u gradiću udaljenom 60 kilometara od Valencije ove sezone nadaju trofeju.