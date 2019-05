TRENERI EUROPSKIH FINALISTA NA MUKAMA: Kloppa razbijesnila UEFA zbog ‘najbesmislenijeg natjecanja ikad’, Sarri se ljuti na čelnike vlastitog kluba

Menadžer engleskog premierligaša Liverpoola poludio je na vodstvo Europske nogometne federacije (UEFA) zbog odluke da završni turnir Lige nacija počne svega tri dana nakon finala Lige prvaka.

Finale Lige prvaka između Liverpoola i Tottenhama na rasporedu je 1. lipnja u Madridu, dok će se završni turnir Lige nacija na kojem će nastupiti Engleska, Portugal, Švicarska i Nizozemska održati od 5. do 9. lipnja u Portugalu.

“Ako se mi nećemo brinuti o našim igračima ubit ćemo ovu lijepu igru,” poručio je Klopp dodavši: “Svi su me čudno gledali kad sam rekao da to nije sjajna ideja, a sad su svi iznenađeni jer su u finalu dvije engleske momčadi. Isto bi govorio i da je u finalu Ajax, samo bi tada to bio problem za drugu zemlju.”

Ovo nije prvi put da njemački stručnjak kritizira Ligu nacija. U listopadu prošle godine je novo Uefino natjecanje nazvao “najbesmislenije natjecanje u svijetu nogometa ikad.”

“Morate igračima radi njihova zdravlja omogućiti odmor preko ljeta. Naravno, morate pustiti igrače zbog reprezentativnih obveza, ali Liga nacija je potpuni promašaj. Ja iskreno i ne znam kako su složili taj format, znam samo da je nekakvo finale u lipnju sljedeće godine. Kao da to nije dosta uz kvalifikacije za EURO. Igrači nisu roboti”, izjavio je Klopp tada.

Naljutio se i menadžer Chelsea Maurizio Sarri, ali na vodstvo svog kluba. Talijanski stručnjak nije mogao vjerovati kada je shvatio kako će 10 dana prije finala Europske lige morati putovati u SAD na prijateljsku utakmicu protiv New England Revolutiona.

Chelsea će ove nedjelje igrati susret posljednjeg kola engleskog prvenstva protiv Leicester Cityja, a potom će 15. svibnja na stadionu Gillette u Foxboroughu, 45 km južno od Bostona, odigrati humanitarnu utakmicu “Final Whistle on Hate” protiv New Englanda.

Bluesi su potvrdili kako u SAD dolaze u najjačem sastavu, međutim, čini se nevjerojatnim da će Sarri riskirati ozljede ključnih igrača uoči finala EL protiv Arsenala.

“Odigrali smo 61 utakmicu i moramo se odmoriti. Nažalost, moramo ići u SAD kako bismo odigrali utakmicu, nakon toga imamo tek nešto više od tjedan dana kako bi se pripremili za posljednju utakmicu,” kazao je Sarri.

Finale Europske lige između Chelsea i Arsenala je 29. svibnja u Bakuu.