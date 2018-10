TRENER TRNAVE NE SKRIVA ODUŠEVLJENJE S MODRIMA: ‘Dinamo je favorit ne samo protiv nas…’

Dinamov sljedeći suparnik u Europskoj ligi je Spartak iz Trnave

Dinamo je sjajno otvorio svoju ovogodišnju europsku priču i uvjerljivo savladao dva velikana – Fenerbahče kod kuće i Anderlecht u gostima. Modrima slijede dva susreta sa nezgodnim Spartakom iz Trnave. Trener Slovaka, Radoslav Latal, razgovarao je sa SN o svom klubu, nadolazećem susretu i šansama Modrih za prezimljavanje u Europi.

‘Nemamo velikih zvijezda’

“U momčadi nemamo skupo plaćenih velikih zvijezda. Uzdamo se ponajviše u dobro ozračje unutar momčadi i zajedništvo. Na terenu ovisimo o dobroj igri svakog pojedinca. To je ono što zahtijevam od svakoga u svlačionici. Mislim da u tome leži naša najveća moć, ali ne smijemo zaboraviti ni naše navijače koji su nam vjetar u leđa”, rekao je Latal.

“Još uvijek ima dovoljno vremena do utakmice s Dinamom, do sada smo se pripremali za Senicu s kojom smo igrali u subotu. Nakon prva dva kola Dinamo je favorit, ako me već to pitate. Pobijedili su Anderlecht u gostima, na jako teškom i neugodnom terenu. Mislim da su najjača ekipa u skupini i opravdano su na prvom mjestu. Gledao sam i utakmicu s Fenerbačheom, bili su agresivni, kompaktni i dobro kontrolirali loptu u sredini terena”, dodao je trener Spartaka

‘Mislim da je Dinamo favorit skupine’

“Ne samo na utakmici u Trnavi, mislim da je Dinamo favorit skupine. U ovome trenutku imaju šest bodova, a uz kvalitetu i ofenzivni stil igre, te dobru kontrolu lopte i kombinatoriku, mislim da su favoriti u svakoj utakmici”, zaključio je Latal.