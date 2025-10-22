Trener talijanskog prvoligaša hitno hospitaliziran, probudila se bolna sjećanja

Talijanski nogometni prvoligaš Bologna suočava se s neočekivanim izazovom nakon što je glavni trener, Vincenzo Italiano, u ponedjeljak hitno hospitaliziran. Klub je u utorak potvrdio da je razlog hospitalizacije upala pluća, zbog koje će cijenjeni strateg propustiti najmanje dvije nadolazeće ključne utakmice. Vijest je odjeknula kao "grom iz vedra neba", unijevši nemir među navijače uoči važnih dvoboja u Europa ligi i Serie A.

Iznenadna bolest i brza reakcija liječnika

Prema službenom priopćenju kluba, Vincenzo Italiano primljen je na odjel za pulmologiju Poliklinike Sant'Orsola-Malpighi u Bologni, pod nadzorom profesora Stefana Nave. Dijagnosticirana mu je obostrana upala pluća, za koju se pretpostavlja da je bakterijskog podrijetla, te je odmah podvrgnut specifičnoj antibiotskoj terapiji. Iz kluba su izričito naglasili da bolest nije povezana s virusom COVID-19, kako bi se izbjegle bilo kakve spekulacije.

Sve je počelo nekoliko dana ranije, uoči gostovanja kod Cagliarija, kada je Italiano osjetio prve simptome. U početku je vjerovao da se radi o običnoj gripi, no njegovo se stanje naglo pogoršalo tijekom noći s nedjelje na ponedjeljak. Nakon hitnih konzultacija s klupskim liječničkim timom, postavljena je dijagnoza koja je zahtijevala trenutnu hospitalizaciju. Očekuje se da će u bolnici provesti otprilike pet dana, a iz kluba poručuju da se "njegovo kliničko stanje polako poboljšava".

"Lav u kavezu": Italiano ne miruje ni u bolnici

Unatoč bolesti, oni koji su u kontaktu s Italianom opisuju ga kao "lava u kavezu". Iako je primoran na mirovanje, trener je u stalnom, gotovo neprekidnom kontaktu sa svojim stožerom i upravom kluba. Navodno s direktorima komunicira i po nekoliko puta dnevno, no dok se oni raspituju za njegovo zdravlje, on zahtijeva detaljne izvještaje i inzistira da trenažni centar Casteldebole funkcionira kao savršeno podmazan stroj u pripremi za nadolazeće utakmice.

🔴 Vincenzo Italiano ricoverato per una polmonite a verosimile eziologia batterica. Il quadro clinico è in lento miglioramento; l'allenamento osserverà 5 giorni di ricovero ospedaliero



Salterà dunque la trasferta europea di giovedì e la gara di Firenze



Riprenditi presto Mister! pic.twitter.com/F4jXsjEgNA — BFC News (@bolo1909_news) October 21, 2025

Italiano je putem telefonskih poziva i videokonferencija aktivno uključen u svaki detalj – od analize treninga do taktičkih uputa za igrače. Planira pratiti utakmicu Europa lige protiv rumunjskog FCSB-a iz bolničkog kreveta, spreman da u svakom trenutku pruži savjet svom stožeru. Njegova posvećenost i strast ne jenjavaju ni u najtežim trenucima, što dodatno potvrđuje snažnu vezu koju je u kratkom vremenu izgradio s klubom i navijačima. Društvene mreže preplavljene su porukama podrške, pokazujući koliko je brzo osvojio srca Bologne.

Tko preuzima kormilo i bolna sjećanja

U njegovoj odsutnosti, momčad će s klupe voditi njegov dugogodišnji pomoćnik, Daniel Niccolini. Prvi izazov bit će već u četvrtak u Bukureštu, a zatim slijedi posebno emotivna utakmica u nedjelju, kada Bologna F.C. 1909 gostuje kod Fiorentine, kluba koji je Italiano vodio prije dolaska u Bolognu. Iz Firence su također stigle želje za brzim oporavkom.

Ova situacija, nažalost, nije nepoznata nekim igračima Bologne. Veterani poput De Silvestrija, Orsolinija i Skorupskog prošli su kroz cijelo teško razdoblje bolesti Siniše Mihajlovića, a čak su i noviji igrači iskusili što znači pripremati se za utakmicu bez fizičke prisutnosti šefa. To iskustvo, iako proizašlo iz tragičnih okolnosti, moglo bi pomoći momčadi da ostane fokusirana i ujedinjena. Iako Italiano silno želi biti na klupi protiv svog bivšeg kluba, liječnici pozivaju na oprez. Realniji scenarij je njegov povratak za utakmicu Serie A protiv Torina sljedeće srijede na stadionu Dall'Ara.

