TRENER SOUTHAMPTONA SE DOVITLJIVO DOSJETIO RIJEŠITI KRIZU: ‘To je problem velik kao alkohol i droge’

Trener Southamptona Ralph Hasenhuttl propisao je nova pravila za svoje igrače

Trener Southamptona Austrijanac Ralph Hasenhüttl, koji ima nadimak alpski Mourinho, smatra da video igrice stvaraju ovisnost kao alkohol i droge, pa je svojim igračima onemogućio igranje na dan utakmice.

“Dok sam bio trener Leipziga bilo je igrača koji su na dan utakmice igrali video igrice do tri ujutro. To je veliki problem, igrice stvaraju ovisnost kao alkohol i droge, i morate igrače zaštititi od te napasti. Kad smo na gostovanju navečer u hotelu blokiramo wi-fi, pa se ne mogu igrati. Moram zaštititi igrače, na terenu i izvan njega, to znači da moram paziti na njih 24 sata dnevno”, izjavio je Hasenhüttl za britanske medije.