TRENER SLAVNOG NJEMAČKOG KLUBA ODRŽAO BIZARNU PRESSICU: Evo kako je objasnio užasavajuću formu od 22 utakmice bez pobjede

Nogometaši Schalkea i Stuttgarta odigrali su 1-1 (1-0) u prvoj utakmici 6. kola njemačke Bundeslige, koja je u petak odigrana u Gelsenkirchenu. Domaća momčad povela je pogotkom Thiawa u 30. minuti, a Stuttgart je izjednačio u 56. minuti kad je Gonzalez realizirao kazneni udarac.

Bila je to 22. uzastopna utakmica bez pobjede za Schalke u domaćem ligaškom natjecanju, a nakon utakmice trener Manuel Baum održao je pomalo bizarnu pressicu na kojoj je pokušao, vrlo slikovito, objasniti zašto ne znaju za pobjedu već gotovo godinu dana.

“Ekipa je kao boca kečapa koju ste tek otvorili. Pokušavate istisnuti kečap, ali se ništa ne događa iako je boca puna. Onda je plan da udarate bocu na dnu kako bi kečap izašao i mi smo još u fazi tog udaranja. No jednom kada taj kečap izađe, bit će veoma zabavno”, pojasnio je Baum.

This might be the weirdest football analogy ever 😂

Schalke have failed to win in 21 matches and this is how their head coach explained their form 😅 pic.twitter.com/p12ZLlzwCX

— ESPN FC (@ESPNFC) October 30, 2020