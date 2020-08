TRENER SLAVENA NAPRAVIO ŠOU NAKON UTAKMICE I SVE ODUŠEVIO: Njegove provale već sad su hit; Čovjek je imao i potez utakmice

Tomislav Stipić napravio šou

Trener Slaven Belupa Tomislav Stipić oduševio je nakon sinoćnje utakmice protiv Hajduka (2:2) na Poljudu. Ne samo zbog postavljene igre svoje momčadi, nego i zbog svojih provala u razgovoru s Mirtom Šurjak, odnosno zanimljivog objašnjava i izlaganja koje je imao…

‘Naučio sam nešto iz prošle utakmice na Poljudu’

SLAVEN OSVOJIO BOD U LUDOJ UTAKMICI NA POLJUDU: Hajduk preokrenuo pa prosuo prednost, Diamantakos zabio u debiju

Nagrada za potez utakmice također ide Slavenovu treneru. Nakon što je sudac Batinić dosudio kazneni udarac, Stipić je već u 38. minuti odmah iz igre izvadio Boakyea i ubacio iskusnog napadača Ivana Krstanovića da izvede penal. Ovaj nije promašio i zabio je 14. gol Hajduku…

“Naučio sam nešto iz prošle utakmice na Poljudu protiv Hajduka kad smo ispustili pobjedu jer je Mateus Lima u 90. minuti promašio penal”, rekao je Stipić i dodao:

“Kad smo dobili penal, ja sam rekao: ‘Krle moj, daj mi malo tvoj prst da ti trener skine taj bračni prsten'”, rekao je Stipić, a voditeljica Hajduk Digitala Mirta Šurjak ga je upitala:

“Ali, rizik je bio velik, s obzirom da je bio nezagrijan igrač?”

Ovaj joj odgovara:

“Nema rizika. Ja sam ga pogledao u oči i rekao sam mu daj mi svoju ruku i skinuo sam mu prsten i rekao mu: ‘Ajde, zabij jer znam da ćeš ga zabiti.’ I on je zabio”, odgovorio je Stipić.

‘Vidio sam mu u dubini očiju da će zabiti’

“A što da nije zabio?” pitala ga je voditeljica.

“To ne postoji”.

“Ali događa se, promašio je jedan gol zasad Krstanović, bez obzira na 101 pogodak u HNL-u”, naglasila je Mirta Šurjak…

“Oči su vrata crta i mozga i vidio sam mu u dubini očiju da će zabiti”, odgovorio je dobro raspoloženi Stipić…

“Pričate kao iz malog princa, moram to priznati”, rekla mu je Mirta Šurjak…

Drugi gol Slaven je zabio nakon prekida. Na ubačaju iz kornera Bačelić-Grgić ostao je sam i glavom je zakucao gol za 2:2.

“Jučer sam čuo da je Bačelić-Grgić bio čudo. Htio sam mu dati plesku”

“Ja kad sam čuo jučer da je on bio jedan od najvećih talenata u Hrvatskoj i da je bio čudo od igrača sa 17 ili 18 godina, mislio sam mu dati plesku jer sam se razočarao. Znate li što je Bačelić-Grgić za mene? Mi smo nadigrali Goricu, a ja sam ga izvadio deset minuta prije kraja. To je isto kao kad volite nešto i izvadite toj osobi ili samom sebi srce. On je srce moje ekipe s Parackim i Krstanovićem”, kazao je Stipić.