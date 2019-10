TRENER ŠAHTARA DISKREDITIRAO JE DINAMOVU DOBRU UTAKMICU: Skrenuo pozornost na činjenicu koju mnogi nisu primijetili

Prokomentirao je trener Šahtara i situaciju u kojoj je Pyatov na vrlo bizaran način skrivio penal koji je puno pomogao Dinamu.

Nogometaši Dinama odigrali su 2:2 kod Šahtara u Harkivu u 3. kolu skupine C Lige prvaka. Pogotke su za Dinamo zabili Dani Olmo (25′) i Mislav Oršić (60′-penal), dok su za Šahtar pogodili Jevhen Konopljanka (16′) i Brazilac Dodo (75′).

Ukrajinci su na domaćem terenu očekivali pobjedu, no do nje nisu došli, iako su dobro ušli u utakmicu. Trener Šahtara Luis Castro nakon utakmice odgovarao je na pitanje je li ga iznenadio Dinamo.

“Mene osobno nije, a ne mogu odgovoriti u ime Srne. Znao sam da Dinamo može igrati 3-4-3. Izbalansirana je bila utakmica, što potvrđuje i statistika, no skrenuo bih vam pozornost da je Dinamo imao 21 prekršaj, a mi osam, time nam nije dao razviti našu igru. Mi smo imali puno više loptu u posjedu, no nismo to na našu žalost razvili u neke prilike i mogućnosti. U svakom slučaju, ovaj remi je zaslužen za obje momčadi”, rekao je Castro nakon utakmice za medije.

Glupost Pyatova

Prokomentirao je trener Šahtara i situaciju u kojoj je Pyatov na vrlo bizaran način skrivio penal koji je puno pomogao Dinamu.

“Nisam još razgovarao s njim, ali vidio sam snimku, radi se o penalu”, rekao je Castro.

Dao je i svoja predviđanja za budućnost.

“Svi su nam putevi još otvoreni. Ponekad nije važno samo pobijediti, nego i ne dopustiti svome suparniku da pobijedi, a to smo ovaj put uspjeli. I dalje smo u igri za prolazak skupine”, zaključio je Castro.

Vodi City s šest bodova, Dinamo i Šahtar imaju po četiri, a Atalanta je bez bodova.