Nogometaši Porta izborili su u utorak plasman u četvrtfinale Lige prvaka nakon što su u uzvratnom dvoboju osmine finala nakon produžetaka izgubili od Juventusa sa 2-3, a kako su u prvom susretu slavili sa 2-1 prošli su dalje zbog više postignutih golova u gostima.

NEVJEROJATNA ZAVRŠNICA U TORINU: Pala dva gola od 115. do 117. u razmaku od 104 sekunde; Porto je napravio pravo malo čudo

Nakon te utakmice nije se tako puno pričalo o čudesnom uspjehu portugalske momčadi, već je u prvom planu bio debakl Juventusa.

Na svojoj koži je to najbolje osjetio trener Porta Sergio Conceicao kojega nitko ništa nije pitao na press konferenciji nakon utakmice.

https://t.co/y406HnF2i2 News Juventus v Porto in the Champions League: No questions for boss Sergio Conceicao https://t.co/rph5Ywuc7j pic.twitter.com/8vxqPUMDrK

— Andy Nelson (@Bet1015com) March 10, 2021