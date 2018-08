TRENER OSIJEKA NAJAVIO OGLED S RANGERSIMA: ‘Gerrardu je lakše pripremati utakmicu, ali mi idemo po pobjedu’

Nakon što su u Osijeku poraženi minimalnim porazom, Osječani u Škotskoj traže prolazak u sljedeću rundu kvalifikacija

Osijek sutra igra uzvratnu utakmicu 2. pretkola Europa lige kod slavnog Glasgow Rangersa. U prvoj utakmici u Gradskom vrtu bolja je bila momčad Stevena Gerrada s 0:1. Dvoboj koji počinje u 20:45 najavio je trener Osječana, Zoran Zekić.

Sve je kriva jedna pogreška

“Možda sam već malo i dosadan vraćajući se na prvi susret, ali i dalje tvrdim da smo mi i u Osijeku odigrali vrlo dobro i da smo napravili samo jednu pogrešku iz koje smo primili pogodak. Imali smo puno situacija iz kojih smo trebali barem nešto zabiti, sjećate se da je samo Marić imao tri prave šanse, ali nismo uspjeli materijalizirati našu nadmoć. Eto, s Hajdukom je sve bilo drugačije i tu nam se otvorilo što nam je svakako dobro došlo uoči puta u Glasgow”, rekao je Zekić.

Dodatan motiv za njegovu momčad

“Tamo nas čeka nogometni praznik. Sigurno je da će 50.000 navijača biti velika podrška domaćinu, međutim, to nas ne smije sputavati već, naprotiv, dati nam dodatni poticaj i snagu da u takvom ambijentu ostvarimo ono što želimo. Vjerujem da će sjajna atmosfera tjerati i Rangers na nešto drugačiju igru u odnosu na prvi susret i da će se oni više otvarati nego li su to činili u Gradskom vrtu. Trebalo bi u tom slučaju biti prostora iza njihove zadnje linije, a to onda nudi veće mogućnosti i nama da budemo konkretniji.”

Treba krenuti po prolaz od prve minute

“Istina, no moramo ostati mirni, ne ulaziti u nekakva srljanja jer se gol ne mora zabiti u prvih pet minuta. Bit će dobro kada god ga zabijemo jer će nam, vjerujem, otvoriti mogućnost da potom krenemo i po drugi. S druge strane, važno je biti čvrst u bloku i voditi računa da nam se ne dogodi situacija kao u prethodne četiri utakmice, počevši od Kišinjeva, da nam protivnik zatrese mrežu praktički iz svog prvog ozbiljnijeg napada, uglavnom iz nekog prekida.

Pritom moramo biti puno organiziraniji i prisebniji, na to stalno upozoravamo igrače. Jasno je da želimo pokazati jasnu ideju kako ćemo napadati i kako se braniti. To podrazumijeva i želju da budemo što jači na lopti, da je ne gubimo olako, nego da je imamo što duže pod kontrolom.”

Nema nekih važnih igrača

“Pokazalo se protiv Hajduka da možemo biti raznovrsni u tom dijelu igre. Žao mi je što nema Ejupija, Grezde i Bobana jer bi nam oni donijeli još puno više napadačkih opcija, no ne vrijedi nam kukati. Jasno je da Gerrard ima bolju situaciju i da mu je ipak lakše pripremati uzvratnu utakmicu. Gol u gostima puno znači, no vjerujem da ćemo ga i mi postići, barem jedan. Iako ću još jednom ponoviti, suludo bi bilo „glavinjati“ terenom prema naprijed i ne držati se formacije i dogovora. Treba biti i strpljiv u toj želji da im zatresemo mrežu i vratimo sve na početak. Logično je da moramo razmišljati o tomu kako ih matirati, a ipak će biti jednostavnije ako nam Škoti omoguće više prostora na svojoj polovici”, zaključio je Zoran Zekić.