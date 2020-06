Nakon utakmice se oglasio i ponajbolji igrač riječke momčadi Franko Andrijašević

Na Rujevici u derbiju 29. kola Prve HNL Rijeka je pred 2.500 gledatelja u utorak protiv Lokomotive odigrala 2:2, pa su Rijeka, Hajduk i Lokomotiva unutar dva boda, dok Dinamo uvjerljivo drži prvo mjesto na tablici.

Lokomotiva je povela u 36. minuti, nakon duge lopte Lirim Kastrati je pobjegao i ušao u kazneni prostor, te uspio zabiti. Gosti su u 64. minuti mogli povećati prednost, kada je Uzuni izbio sam pred gol Rijeke, ali je pucao pored gola.

Rijeka uspijeva izjednačiti u 66. minuti. Halilović je izveo korner, Velkovski pucao glavom, lopta se odbila do napadača Srednjoafričke Republike Sterlinga Yatekea, koji je tek ušao u igru, i odmah je poentirao.

U 78. minuti preokret domaćina, Smolčić je ubacio na drugu stativu, a Andrijašević glavom pogađa za vodstvo 2:1.

No, tu nije bio kraj uzbuđenjima, jer je Lokomotiva 84. minuti iz penala, kojeg je realizirao Fran Karačić, došla do remija 2:2. Prethodno je Capan nepotrebno rukama srušio Uzunija u kaznenom prostoru, a sudac Batinić je uz pomoć VAR-a dosudio kazneni udarac.

RIJEKA REMIJEM S LOKOMOTIVOM PRESKOČILA HAJDUK I ZASJELA NA DRUGO MJESTO: Dramatični derbi na Rujevici završen bez pobjednika

Andrijašević: ‘Mislio sam da je gotovo’

Trener Rijeke Simon Rožman izrazio je zadovoljstvo igrom Rijeke nakon utakmice.

“Rekao bih da smo bili mrvicu bolji. Nisam još vidio golove u snimci pa ne mogu ništa komentirati. Meni je bitno da smo bili bolji nego u prijašnjim utakmicama. Ne gledam samo rezultat već i na sadržaj, a ovo što smo pokazali je dobar put. Pokušat ćemo se još dignuti. Hvala navijačima koji nam daju energiju”, rekao je nakon utakmice trener Rijeke.

Nakon utakmice se oglasio i ponajbolji igrač riječke momčadi Franko Andrijašević.

“Drugo poluvrijeme smo se još više nametnuli, stalno smo prijetili. Kada smo okrenuli na 2:1 mislio sam iskreno da je to – to. A onda je VAR dosudio penal… Drugačiji osjećaj je igrati s navijačima koji nas bodre svih 90 minuta. Kao da svi imamo više snage za trčati”, rekao je Andrijašević.

Tomić: ‘Ovo nikad nisam doživio’

Lokomotivinom treneru Goranu Tomiću posebno je zasmetalo što je na Rujevici, kako kaže, doživio ogromnu količinu mržnje i vrijeđanja. evo što je rekao nakon utakmice.

“Prvo bih rekao nešto što me jako tišti i to nije prvi put da se dešava na na Rujevici. Toliku količinu mržnje prema nama kao klubu, vrijeđanja na osobnoj razini ja nisam nikada doživio ni kao igrači, a ni kao trener. Rijeka kao grad to apsolutno ne zaslužuje. Nismo provocirali, niti smo nešto radili. Toliku količinu mržnje nisam nikada vidio. Jako sam tužan zbog toga jer ipak je ovo sport i ljudi bi trebali svoje frustracije rješavati negdje drugdje. Što se same utakmice tiče ona je bila prava – borba za drugo mjesto! Rijeka je bila kvalitetna sa svojim šansama, međutim mi smo poveli i mogli ih dokrajčiti preko Uzunija koji je promašio nemoguće. I onda, kako se to obično događa, primimo zgoditak za 1:1. Tuci je nakon toga opet imao šansu za 2:1, pa smo primili gol, a onda ipak pokazali karakter i vratili se. Zadovoljan sam s podjelom bodova”, zaključio je Tomić.