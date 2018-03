Trener Liverpoola konačno priznao veliku istinu

Trener Liverpoola Brendon Rodgers stao je u obranu Marija Balotellia i unatoč tome što talijanski napadač do sada nije postigao niti jedan gol u Premier ligi.

Liverpool je nakon neizvjesne završnice svladao Queens Park Rangers s 3:2. Međutim, unatoč pobjedi, proteže se pitanje efikasnosti napadača Marija Balotellija koji, do sada, nije postigao niti jedan gol u Premiershipu.

“Bude ga krenulo. Meni je najvažnije koliko on radi. Njega svi vide kao direktnu zamjenu za Luisa Suareza“, kazao je trener Liverpoola Brendon Rodgers, te dodao:

“Kao što sam i ranije govorio, Luis je nezamjenljiv, on je svjetska klasa. To i nije ono što se traži od Marija. On je sjajan momak, uživam raditi s njim. On je potpuno drugačiji igrač od Suareza”.

Baloteli je u susretu imao nekoliko prilika za gol, a uspio je promađiti prazan gol.

