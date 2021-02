‘Dinamo je zasluženo prošao, već je u jesenskom dijelu pokazao svoju kvalitetu i disciplinu’

“U ove dvije utakmice smo u svim elementima bili bolji i zaslužili smo prolaz”, kazao je Dinamov trener Zoran Mamić na službenoj konferenciji nakon što su “Modri” izborili plasman u osminu finala Europske lige s dvije pobjede protiv Krasnodara.

‘Bili smo na vrlo visokom nivou i moramo uživati u ovoj pobjedi’

Nakon 3:2 iz ruskog ogleda, Dinamo je u uzvratnom susretu na stadionu Maksimir pobijedio s 1:0 i drugi put u posljednje tri sezone izborio plasman u osminu finala Europske lige.

“Bili smo na vrlo visokom nivou i moramo uživati u ovoj pobjedi, premda nećemo imati previše vremena jer brzo slijede nove obveze,” dodao je Mamić.

Novinare je zanimalo želi li radije u osmini finala velikane kao što su Manchester United, Milan, Arsenal ili možda nekog manje atraktivnog suparnika.

“Sve ekipe koje su prošle su dobre i zasluženo su ovdje. Što nam kuglice donesu to ćemo prihvatiti. Kada dođe vrijeme za tu utakmicu mi ćemo se pripremati.”

‘Možemo igrati sa svim protivnicima’

Mamić je istaknuo kako je teško predvidjeti koliko daleko može ova momčad.

“Možemo igrati sa svim protivnicima. Teško je definirati koji je to domet. Ima tu puno faktora, od sreće, do suđenja. Ali svjesni smo koliko momčad vrijedi. Dečki vjeruju u svoju kvalitetu i snagu i to me raduje. Idemo utakmicu po utakmicu,” dodao je.

Priznao je kako je u prvom poluvremenu bilo previše nervoze među njegovim igračima.

“Bilo je više nervoze nego inače, teško mi je reći zašto. No u prvom poluvremenu je bilo je nervoznih reakcija i na terenu i izvan njega. No, u poluvremenu smo to uspjeli kontrolirati.”

Dodao je kako je ulazak u osminu finala uz domaće trofeje njegov najveći uspjeh s Dinamom.

“Ovo je najveći rezultat moje momčadi, uz domaće trofeje koje smo osvojili, ali moj najveći uspjeh u karijeri je finale Svjetskog klupskog prvenstva,” dodao je Mamić misleći na plasman Al Aina u finale klupskog SP-a 2018. protiv Real Madrida.

‘Dinamo je prvenstveno jaka momčad’

Trener ruskog sastava Murad Musajev čestitao je Dinamu na prolazu u osminu finala.

“Dinamo je zasluženo prošao, već je u jesenskom dijelu pokazao svoju kvalitetu i disciplinu. Sve će ovisiti o ždrijebu, ostali su jaki suparnici, ali svima će biti teško s Dinamom,” kazao je Musajev.

Novinare je zanimalo koji su mu se igrači Dinama najviše svidjeli u ove dvije utakmice.

“Dinamo je prvenstveno jaka momčad, ali posebno su mi sve svidjeli Oršić, Petković i Ademi. Bilo koji igrač Dinama bi u Rusiji dobro kotirao,” istaknuo je 37-godišnji ruski stručnjak.