TRENER KOJI OBOŽAVA RAKITIĆA PREUZIMA ŠPANJOLSKOG VELIKANA: ‘Ako Ivan želi dogodine igrati kod nas, samo neka dođe’

Vodeći španjolski sportski dnevni listovi Marca i AS objavili su kako je Unai Emery još u ožujku, prije izbijanja pandemije koronavirusa, potpisao predugovor s tamošnjim prvoligašem Villarrealom kojega bi trebao voditi od sljedeće sezone.

Do trenutka kada je sezona prekinuta Villarreal je držao osmo mjesto na ljestvici, no sa sedam pobjeda u 11 kola nastavka sezone momčad je pod vodstvom Javija Calleje stigla do pete pozicije na kraju prvenstva i izborila nastup u Europskoj ligi sljedeće sezone.

Potencijalno ujedinjenje

“Ne znam kakva je moja budućnost, ali imam čistu savjest jer sam učinio sve kako bih izvukao najbolje iz ove momčadi i mogu hodati uzdignute glave. Prvo bi klub trebao razgovarati sa mnom, ja imam ugovor i oni bi trebali ili potvrditi ili demantirati ove navode”, rekao je Calleja nakon 4:0 pobjede protiv Eibara u posljednjem kolu u nedjelju navečer.

Emery je svoje najveće trenerske uspjehe ostvario kao trener Seville s kojom je tri godine zaredom osvajao Europsku ligu (2014, 2015, 2016) nakon čega je dobio bogati angažman u PSG-u kojega je vodio dvije sezone i s kojim je osvojio jedan naslov prvaka Francuske (2018) uz po dva Kupa i Liga kupa. U ljeto 2018. godine Emery je preuzeo Arsenal s kojim je lani stigao do finala Europske lige, ali je u studenome prošle godine dobio otkaz nakon niza od sedam utakmica bez pobjede.

No postoji tu i skrivena strana priče. Emery je, dok još nije imao posao, pričao o Ivanu Rakitiću za kojeg je rekao da je najbolji kapetan kojeg je kad trenirao. Podsjetimo, Rakitić i Emery su surađivali u Sevilli koja je bila puno opasnija od ove današnje.

S druge strane, Villarreal nije skrivao želju za dovođenjem Rakitića u koronapauzi.

“Bude li iduće godine htio doći u Villarreal, tu smo”, izjavio je Fernando Roig, predsjednik Villarreala.

Hrvatski reprezentativac ima još jednu godinu ugovora s Barcelonom. No nije nemoguće da Kataloniju napusti već ovog ljeta. Zainteresiranih ima napretek.