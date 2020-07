Nakon utakmice oglasio se i trener Dinama Igor Jovićević

U susretu 32. kola Prve HNL Dinamo je očekivano osvojio tri boda u Zaprešiću porazivši “fenjeraša” Inter sa 1:0.

Međutim, Modri su pružili još jednu blijedu partiju, a pitanje pobjednika razriješio je gol Maria Ćužea u 61. minuti kojem je to bio debitantski pogodak za prvu momčad Dinama.

Nakon utakmice oglasio se trener Dinama Igor Jovićević.

“Dali smo šansu mladim igračima da skupe neprocjenjivo iskustvo. Nalazimo se u jedinstvenoj situaciji u kojoj si to možemo priuštiti. Mogao sam izaći s udarnom postavom i to bi bilo kudikamo lakše, ali mladima treba dati podražaj da vidimo danas-sutra tko može odgovoriti na najstresnije situacije, kad dođu zahtjevnije utakmice. Dinamo je veliki klub i zahtjevi su veliki. Svaki kiks i neriješeno ili poraz doživljava se puta tri. Svjestan sam na to kao trener i preuzimam odgovornost, ali igrači su ispunili cilj i trebamo im dati dozu povjerenja sa strane navijača i uprave. Mislim da je klupski cilj ispunjen i omogućavamo drugim igračima da se pokažu”, rekao je Jovićević nakon utakmice, prenosi 24sata.

Igračima Intera nije lako

Svoje viđenje ove utakmice ponudio je i trener Intera Tomislav Ivković.

“Utakmica je bila dobra, dobro smo parirali i napravili sve da anuliramo Dinamo. Previše je poraza, a igrači se bore i treniraju svaki dan u uvjetima koji nisu normalni ni nogometni. Zaslužili su da imamo barem dva, tri boda više, ali je*emu miša, to je nogomet. Znam da im nije lako. Treniraju i ponašaju se odlično, nema najmanje prigovora, a nikom ne želim takve uvjete”, rekao je Ivković.