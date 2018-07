TRENER HAJDUKA NIJE PRETJERANO ZADOVOLJAN VIĐENIM: ‘Trebali smo zabiti još koji gol i riješiti sve prije Sofije’

Trener Hajduka Željko Kopić smireno je komentirao ishod utakmice na konferenciji za medije

Nogometaši Hajduka u prvoj su utakmici 2. pretkola Europske lige pred 26.000 gledatelja na Poljudu svladali Slaviju iz Sofije sa 1-0 (0-0). Strijelac jedinog gola bio je Ahmed Said u 79. minuti.

Hajduk je većim dijelom utakmice napadao, no teško je pronalazio put ka vratima obrambeno dobro organiziranih gostiju. S druge, strane bugarski je sastav svaki put kada bi uspio prijeći sredinu terena ozbiljno zaprijetio splitskim vratima.

Opći komentar

“Imali smo problema s kontrolom lopte, a to je omogućilo protivniku da bude stabilan. Zbog lošeg terena previše smo igrali prema natrag na Lopeza i Nižića, tražili smo siguran pas, a to je omogućilo protivniku da bude stabilan i da nam prijeti iz kontra napada. U drugom dijelu smo ušli s kvalitetnijom energijom, najprije je ušao Said da sačuva loptu i da da dodatnu dozu snage u napadu, kasnije i Tomu Bašića… Energija je bila dobra, protivnik je padao, generalno mislim da smo zaslužili pobjedu. Mogli smo zabiti još koji gol, ali pokazali smo da smo kvalitetnija momčad i da ćemo izboriti plasman u nastavak natjecanja.”, rekao je Kopić na početku.

Može li Hajduk bolje u Sofiji?

“Vidjet ćemo na koji način će oni igrati, možda opet defenzivno, pa čekati, ali tamo je bolji teren, oni će se morati otvoriti i vjerujem da ćemo imati više prostora.”, smireno je konstatirao.

Što se terenom?

“Ima puno stvari koje bih ja htio da budu bolje, ali idem zajedno s klubom izvući najbolje iz ove situacije. Ne mogu ulaziti u pravni dio priče kakav je teren trebao biti i koji su rokovi, ali Poljud je pozornica na koju dođe 26.000 ljudi koji navijaju, daju energiju i žele gledati dobar nogomet. Ti preduvjeti nisu ispunjeni, ali ja nisam tip koji će praviti revoluciju, no očekujem da će taj teren biti bolji u dogledno vrijeme.”, poručio je.

Igra Palaverse

“Bio je to njegov debi na Poljudu, pred svojim navijačima, i bilo mi je važno da on to osjeti i da pošaljem poruku mladima da se ništa ne radi pro-forma i da prodajem priču, nego da vodim računa o njima. On je zaslužio priliku na pripremama. Bio je malo rezerviran, previše je igrao prema natrag, mogao je u nekoliko situacija odigrati prema naprijed, ali to mi je razumljivo. Za prvu utakmicu i igrača njegovih godina je to dobar početak, i vjerujem da ga na ovom stadionu čeka još dosta utakmica.”, naglasio je Kopić.

Bolje drugo poluvrijeme

“Bolje bi bilo da je bilo više golova, ali i ovo je dobar rezultat, i vjerujem da ćemo igrati i bolje, i ostvarit još bolji rezultat. Znao sam da moramo bolje u drugom poluvremenu, vjerujem u ovu momčad, dobro smo radili, odigrali smo par jako dobrih utakmica i ovo drugo poluvrijeme mi je pokazatelj da sve ide u dobrom smjeru “, zaključio je trener Hajduka.

Uzvratna utakmica u Sofiji na rasporedu je 2. kolovoza, a susret će se igrati u 18 sati.