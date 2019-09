TRENER HAJDUKA NEZADOVOLJAN IGROM SVOJE MOMČADI PROTIV TREĆELIGAŠA: ‘Ovo je jako dobra lekcija za neke igrače…’

Imali su domaćini svojih trenutaka i u drugom dijelu. Vratar Hajduka Ljubić morao je spašavati stvar u 55. minuti kad je njegov gol bio pod pravom opsadom

Hajduk je u Petrinji pobjedom 2:0 izborio prolazak u osminu finala Hrvatskog Kupa. Pogotke za Bile postigli su Kalik i Jairo. Iako je domaća Mladost časno pala u utakmici šesnaestine finala kupa protiv prvoplasirane momčadi hrvatskog prvenstva.

Pravi je to praznik nogometa bio za Petrinjce koji su ispunili gradski stadion, ali ni njihova podrška nije pomogla Mladosti da izbori prolazak u osminu finala.

Nakon utakmice oglasio se trener Hajduka Damir Burić.

“Nisam zadovoljan kako smo odigrali utakmicu, očekivao sam puno više od moje momčadi, a domaćin je bio jako motiviran i dobar, igrali su na emociju i zalaganje, izgarali su na terenu i svaka im čast na tome. Ovo je jako dobra lekcija za neke igrače, jedino dobro je što smo prošli dalje, previše smo držali loptu danas, a tražili premalo dubine”, kazao je trener Bijelih Damir Burić nakon utakmice na Gradskom stadionu u Petrinji.

Loša vijest za trenera Hajduka jest ozljeda napadača Marina Jakoliša koji je morao napustiti teren početkom drugog dijela zbog neugodnog udarca u rebra koji je dobio u prvom dijelu.

“U prvenstvu će biti drugačija momčadi i druga slika, dobro je što smo ostavili uspjeli odmoriti neke igrače koji će nam trebati u nedjelju”, zaključio je trener Burić.

Pobjeda teža od očekivane

Utakmica nije umirala u ljepoti na grbavom trećeligaškom travnjaku, no nekako je Hajduk ipak uspio doći do pogotka u prvom dijelu. Bili su poveli golom Kalika nakon jako dobre akcije. Vušković je ubacio s desne strane za Australca koji je pucao glavom, vratar Mladosti Kovačević je odbio loptu, ali samo natrag do Kalika koji je pospremio loptu u mrežu za vodstvo gostiju nakon nešto više od pola sata igre.

I Mladost je pokazala zube u 34. minuti. Iz prekida je ubacio Filipović, a na lopti je bio Bezić koji je pucao glavom s 10 metara, ali je lopta otišla pored gola.

Imali su domaćini svojih trenutaka i u drugom dijelu. Vratar Hajduka Ljubić morao je spašavati stvar u 55. minuti kad je njegov gol bio pod pravom opsadom.

U 85. minuti Jurić je pucao glavom, a golman Petrinje Kovačević bio je na visini zadatka i isčupao tu loptu iz samog kuta svojih vrata. No u sudačkoj nadoknadi nije mogao ništa. Jairo ga je elegantno prebacio za 0:2 i potvrdu prolaska Hajduka u Petrinji.