TRENER HAJDUKA NE ZNA DA ČEKAJU POBJEDU VEĆ DVA MJESECA: Primorac ostao iznenađen – ‘Prvi put čujem. Uh, pa to nije dobro’

Splitski nogometni div, Hajduk, u subotu u Koprivnici igra utakmicu 12. kola Prve HNL, protiv uvijek neugodnog Slaven Belupa, a sraz je najavio trener “bilih”, Boro Primorac.

Primorca je prvo iznenadila konstatacija da Hajduk u prvenstvu nije slavio posljednja dva mjeseca. “Nisam to znao, sad prvi put čujem. Uh, pa to nije dobro. Nije to normalno za Hajduk. Moramo što prije vratiti pobjednički mentalitet”, rekao je Primorac.

Hajduk, isto tako, nema baš povoljan raspored. Prvo idu na gostovanje u Koprivnicu, onda na gostovanje kod Lokomotive i onda opet na gostovanje kod Dinama. No, Primorac ne ide tako daleko s razmišljanjem i fokusira se na prvu sljedeću utakmicu.

“Razmišljam samo o Belupu u ovom trenutku. Danas sam prvi put imao cijelu ekipu na treningu nakon stanke”, veli Primotac i zatim komentira izjave svog igrača Stanka Jurića koji je rekao da je sramota da je Hajduk sedma momčad lige.

“Želio bih da igrači shvate da moramo bolje igrati. Rekao sam igračima da zaborave sve, da moramo biti opasniji, stvarati više šansi. Hajduk mora igrati bolje”, tvrdi trener pa komentira kritike da je Hajduk opet promašio s pojačanjima u napadu.

Zakazali napadači, nema dvojice ključnih igrača

“Diamantakos je tek prije dva dana počeo normalno trenirati. Naravno da ću ga koristiti, kao i Umuta. Nije napadač jedini koji zabija golove. Vrlo je važno da imamo dobra dodavanja. Diamantakos ima dobru lijevu nogu, gledam ga na treningu, pametan je igrač”, uvjerava Primorac.

Hajduk za utakmicu sa Slavenom neće moći računati na Davida Čolinu i Darka Nejašmića, ali Mijo Caktaš se vratio.

“Nadam se da će nam se Čolina i Nejašmić vratiti što prije. Caktaš je radio dobro zadnjih deset dana. Vjerujem da će sutra biti dobar”, veli Primorac.

Kratko je samo analizirao Belupo i otkrio kako će igrati.

“Gledao sam ih, imaju ekipu koja može biti opasna, iskusnog trenera, dva-tri igrača koji igraju lijevom nogom. Opasni su iz prekida, tu je i Krstanović. Davali su golove Dinamu, zabili su dva gola na Poljudu. Moramo biti fokusirani na sebe. Kada nemamo loptu, moramo se braniti zajedno. Kada igramo s loptom zna se što moramo, nema presinga bez lopte. Hoćemo li napasti? Prvo treba imati loptu”, zaključio je.