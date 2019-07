TALIJANSKI STRATEG OTKRIO ŠTO IM JE DALO SNAGU: ‘Kad smo to vidjeli, rekli smo da neće to baš tako ići…’

Poslije ovakvog debakla počelo se razgovarati i o ostavci trenera Hajduka, na što on nije imao puno komentara

Nogometaši Gzira Uniteda priredili su senzaciju pobijedivši na Poljudi pred 18.000 gledatelja Hajduk sa 3:1 i tako nadoknadili poraz 0-2 iz prve utakmice.

Hajduk je prošlog tjedna u Ta’Qali pobijedio sa 2:0 i činilo se kako će uzvratni susreti biti tek formalnost, posebice nakon što je Bassel Jradi doveo domaćine u vodstvo već u sedmoj minuti. No, gosti su u nastavku golovima Jeffersona (57′) i Hameda Konea (69′, 90+6′) stigli do senzacije. Hajduk se tako već nakon prvog ispita oprašta od Europe. Oglasio se nakon utakmce i trener Hajduka Siniša Oreščanin.

‘Nisam tip koji koristi riječ debakl’

“U prvom poluvremenu je to bilo donekle u redu, u drugom sam to doživio da se igrači teško izvuku kad dođe krizna situacija i ne rade stvari koje smo dogovorili. Čestitam igračima Gzire, radili su ono što smo mi trebali raditi. Zabili su nam dva gola iz prekida i uz to još dva eurogola, to su bili šokovi iz kojih se nismo mogli izvući”, rekao je Oreščanin nakon utakmice.

Poslije ovakvog debakla počelo se razgovarati i o ostavci trenera Hajduka, na što on nije imao puno komentara.

“Nismo razgovarali na tu temu. Pokušavam to gledati s nogometne strane. Nisam tip koji koristi riječ ‘debakl’. Dogodilo se, pričali smo i ranije da tamo ima tri-četiri dobra igrača, nekad se stvari jednostavno dogode”, zaključio je Oreščanin.

‘Vidio podcjenjivački članak u vašim novinama. Novine sam im zalijepio u svlačionicu, pisalo je da će biti golijada, bolji motiv im nije trebao’

Trener Gzire Giovani Tedesco otkrio je što im je dalo snagu:

“Bio sam spreman na ispadanje, a onda sam vidio podcjenjivački članak u vašim novinama. Ne ide to baš tako, novine sam im zalijepio u svlačionicu, pisalo je da će biti golijada, bolji motiv im nije trebao. Sve smo preveli”, istaknuo je Talijan na presici.

Kaos nakon utakmice

Navijači Hajduka u bijesu zbog katastrofalne pobjede bacali su stolice na atletsku stazu. Kako piše Slobodna Dalmacija, Uništeno je 50 sjedalica, a u općem metežu jedan je navijač pao sa istočne tribine te je hitno prevezen u bolnicu.

Kaos na tribinama počeo je nakon trećeg gola malteškog kluba koji je značio sramotno ispadanje za Hajduk u prvom pretkolu Europske lige.

Nakon katastrofalnog poraza, jednog od najgorih u povijesti hrvatskog nogometa navijači sa sjeverne tribine uletjeli su na teren, a neki od njih pokušali su upasti i u ložu u kojoj je sjedilo vodstvo Hajduka. Navijači su htjeli napasti igrače, ali ih je pritom spriječila policija.