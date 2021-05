‘Ja sam tu oko četiri mjeseca i mi u kontinuitetu lovimo, lovimo, lovimo i lovimo’

Nogometaši splitskog Hajduka u srijedu od 20.10 igraju utakmicu 34. kola HNL-a protiv Gorice. Hajduk se bori za Europu s Rijekom, želi to četvrto mjesto, a Gorica je ove sezone više puta pokazala Splićanima da su opasan rival i bolja momčad. U dosadašnje tri međusobne utakmice, odigrane u aktualnoj sezoni, Gorica je pobijedila s 2:1 na domaćem terenu i s 4:2 na Poljudu, a treći susret u Velikoj Gorici završio je remijem 1:1.

Trener Bijelih Paolo Tramezzani u ovom susretu sigurno neće moći računati na Stefana Simića koji je u Varaždinu dobio treći žuti karton i mora pauzirati jednu utakmicu.

Pred novinare u Splitu je sjeo Tramezzani, te najavio utakmicu.

“Mislim da je u redu pohvaliti momke za sve ono što su napravili. Sezona je bila duga i vrlo teška. Ja sam tu oko četiri mjeseca i mi u kontinuitetu lovimo, lovimo, lovimo i lovimo”, rekao je Tramezzani, a zatim je dodao:

“Sezona je duga i naporna, a otkako sam stalno nešto lovimo. Sada smo spremni i znamo što trebamo raditi na travnjaku. Jasno je kako će krajnji ishod prvenstveno ovisiti o nama. Odigrali smo puno utakmica u kratkom periodu što je igračima čak i draže od učestalog treniranja, to je razumljivo. Dobro smo pripremljeni, znamo što nam je raditi i na što moramo pripaziti u ovom susretu. Svjesni smo da rezultat može biti poraz, remi ili pobjeda, ali uvjeren sam da će krajnji ishod uglavnom ovisiti o nama. Mi smo ti koji imamo veliku priliku koju treba iskoristiti i znam da ćemo sutra biti jako dobri. Vidim koliko željno igrači iščekuju ovaj susret i jedva čekaju početak i prvi sučev zvižduk”, kazao je Tramezzani i dodao:

“Kao što sam i ranije govorio, stekli smo naviku i prilagodili se u mentalnom pogledu kako ući u ovu važnu etapu prvenstva. Uvijek govorim da kad igraš često i igrači to više vole od učestalog treniranja. To je normalno i prirodno. Utakmica je ta koja ti daje pozitivne inpute, entuzijazam, emociju i jedva je čekaš odigrati. I s te točke gledišta momci su pokazali kako su u stanju brzo se regenerirati, uvijek biti fokusirani. Sad smo u situaciji gdje su nam preostali još tri utakmice i pet treninga do završetka sezone. Želimo je završiti na najbolji mogući, a s dobrom mentalnom pripremom mogu se riješiti sve te sitne poteškoće, poput umora i izostanka treninga”, izjavio je trener Bilih pa se osvrnuo na situaciju u momčadi:

” S nama je ovih dana dosta trenirao Vicko Ševelj te je spreman uskočiti bude li potrebno. Ostali smo bez Simića zbog suspenzije, a otprije još nema Mujakića, baš kao ni Dimitrova. U situaciji smo gdje su pred nama još tri utakmice i pet treninga do kraja sezone. Svaki susret od sada je najvažniji.”

“Sto posto smo u ovom susretu. Više nije važna ni prošlost, ni budućnost. Moramo se fokusirati na ono što je sada pred nama”, podvukao je Tramezzani za kraj.