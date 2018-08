TRENER EINTRACHTA ODUŠEVLJEN HRVATSKIM NOGOMETOM: ‘Nema vas ni 5 milijuna, a postižete takve rezultate!’

Trener mlade u19 selekcije Eintrachta iz Frankfurta za Hrvatsku ima samo riječi hvale

Tomislav Stipić rođen je u Tomislavgradu odakle je s 10 godina sa svojom obitelji preselio u Njemačku. Danas ima 39 godina i glavni je trener U-19 ekipe frankfurtskog Eintrachta koju je doveo na Memorijalni turnir Mladen Ramljak. Prije toga postao je i prvi hrvatski trener u 2. Bundesligi, osvajao prvenstvo Njemačke s kadetima i vodio kineskog drugoligaša, piše portal 100 posto.

Bogat iskustvom iako mlad

“S 35 godina postao sam glavni trener u drugoj ligi. Prije toga sam radio u školi nogometa pet, šest godina, s kadetima U-17 tri godine, s B timom Ingolstadta godinu i pol i onda sam dobio tu ponudu da preuzmem drugoligaša. S kadetima sam dva puta bio prvak u Njemačkoj i zato sam dobio tu priliku”, kaže za 100 posto Stipić koji je vodio i kineski Nantong Zhiyun:

“Morate znati da je u Kini sve drugačije. Znači, kultura je kod njih totalno dominantna i najvažnija je u njihovim životima, a to im nekada stoji na putu nogometnog razvitka. Recimo, u njihovoj kulturi je hijerarhija jako bitna. Ako imate višu poziciju od nekoga onda mu vi imate pravo davati zadatke. No, igrači na terenu su svi isti i svi imaju istu poziciju pa nitko nikoga ne može ispraviti u igri. Nemaju tu hrabrost da si međusobno ukazuju na greške. Činjenica je da su prije 30, 40 godina bili uspješniji nego danas. Imaju strane trenere i igrače, imaju infrastrukturu, a onda recimo izgube od Sirije”, rekao je Stipić.

Mimoišao se s Nikom Kovačem

“U klub sam došao početkom lipnja, a kada sam ja dolazio, on je taman odlazio. Baš smo se mimoišli. Frankfurt je poznat po tome da ima puno Hrvata. Mislim da ima i najviše Hrvata. Kada je bilo Svjetsko prvenstvo bilo nas je po 5-6.000 na jednom mjestu uz veliki video zid. Mislim da su Hrvati u klubu, ali i u gradu, ostavili dubok trag. Niko Kovač kao trener i Ante Rebić kao igrač koji je dao dva gola u Kupu protiv Bayerna ostavili su trag. Svi u tom gradu vole Hrvate i za to su zaslužni naši ljudi. Evo i ja sam sada došao ovdje u U-19 ekipu, a to je zapravo i naš B tim. Mi nemamo B ekipu, već smo mi B ekipa”, kaže Stipić pa dodaje:

“U U-19 ekipi imamo i jednog Hrvata. Mogli ste ga vidjeti ovdje na Ramljaku. Riječ je o veznjaku Danielu Dejanoviću. U mlađim kategorijama isto imamo nekoliko Hrvata. Možemo mi biti u Frankfurtu, ali uvijek svoje volimo, a tuđe poštujemo. To je ta emocija po kojoj smo poznati.”

O turniru Mladen Ramljak

“Mi smo prije dva dana došli iz Kine gdje smo bili na turniru. Posjetili smo i kineski zid. Igrali smo protiv ekipa iz Brazila, Argentine i Španjolske tako da smo malo i umorni od tog putovanja, ali ovakav turnir nismo mogli propustiti. Bili smo u Kini na turniru, ali ovo je jednostavno nešto veće. Smješteni smo u hotelu Sheraton koji je stvarno luksuzan, imamo odličnu hranu, turnir je na najvišem nivou. Ljudi koji ovdje rade potrudili su se da sve bude na visokom nivou. Tu su i velike ekipe. Ma, jednostavno sam oduševljen organizacijom turnira i volio bih, ako Bog da, da i iduće godine dođemo”, rekao je Stipić.

Član Dinama

“Od kad sam se rodio član sam Dinama i emotivno sam vezan za taj klub. U Dinamu je puno ljudi koji su iz Tomislavgrada u kojem sam i ja rođen, tako da su i moji korijeni isto u Dinamu. Gledam ovu juniorsku ekipu i moram reći da imaju tri, četiri vanzemaljca u ekipi. Lijevi bek, lijevo krilo, stoper koji puca slobodnjake lijevom nogom, to nisam 10 godina vidio u nogometu. Uz toliko čarobnjaka oni imaju i stopera koji takvom lakoćom puca slobodnjake. Stvarno imaju nekoliko vanzemaljaca”, rekao je Stipić.

Divi se Hrvatskoj

“Pričao sam i sa svojim suradnicima i kolegama iz kluba, Hrvatska ima pet milijuna stanovnika, a toliko kvalitetnih sportaša. Dinamo je kolijevka mnogih igrača. Nemam riječi kojima to opisati. Mislim da ljudi koji rade u ovom klubu imaju neki napitak jer ovo je stvarno neobično. Mi igramo protiv najboljih ekipa u Njemačkoj, ali Dinamo u ovom dobnom uzrastu baš odskače. Imaju taj neki šarm u igri. Oduševljen sam jer oni uz svu svoju kreativnost imaju i jako dobru organizaciju na terenu, nisu sebični, odgojeni su i na terenu i van njega, djeluju kao tim, a igraju i iz gušta. Svaka čast Dinamu!”, zaključio je Stipić.