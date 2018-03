TRENER DINAMA ŠIRI OPTIMIZAM, ALI UPOZORAVA: ‘To će biti veliki hendikep za sve nas’

Dinamov trener najavio je nastavak prvenstva

Uoči nastavka prvenstva trener Dinama Nikola Jurčević osvrnuo se protekli period u klubu te reprezentativnu stanku. Također, najavio je i nadolazeći subotnji susret protiv Intera u Zaprešiću.

“Stanka nam je dobro došla. Oni igrači koji su ostali odlično su radili na treninzima, dok su oni koji su bili sa svojim reprezentacijama imali dobre minutaže. Svi oni vratili su se s dobrim rezultatima, neki su i zabijali golove te mi je to dosta važno iz razloga da se čistih glava vrate u naš ritam”, kazao je Jurčević, a prenose službene stranice zagrebačkog prvoligaša.

Prokomentirao je hrvatski stručnjak i nesretnu ozljedu mladog veznjaka Nikole More koji će idućih nekoliko mjeseci biti izvan terena.



Nikola Moro pretrpio je tešku ozljedu za vrijeme utakmice Hrvatske U-21 reprezentacije protiv Moldavije u Velikoj Gorici, a magnetska rezonanca pokazala je da se radi o ozljedi koljena, odnosno prednjim križnim ligamentima. Nema predaje Nikola! Brz oporavak! ⚽️💪🏻💙 #DZG pic.twitter.com/JHNM8M2Asu — GNK Dinamo (@gnkdinamo) March 27, 2018

DINAMOV DRAGULJ NIJE POTONUO NAKON TEŠKE DIJAGNOZE: ‘To je još jedna utakmica u kojoj moram pobijediti’

“Nažalost, pogodila nas je ta ozljeda More. Njegov izostanak do kraja sezone bit će velik hendikep za sve nas. Ostali su svi u redu osim Sose koji je dobio udarac, ali to nije ništa strašno. Vidjet ću hoće li konkurirati za Inter”, priznao je Jurčević i nastavio o sljedećem protivniku: “Pratim Inter duže vrijeme. Riječ je o klubu koji ima kontinuitet. Vidi se da je Samir Toplak već duže vrijeme na klupi i da je riječ o kvalitetnom i uspješnom treneru koji drži klub u stabilnim vodama s redovitim pogledom prema gore. Pogledao sam nekoliko njihovih utakmica, nanizali su dvije pobjede i remi s Osijekom što im je donijelo dozu samopouzdanja pred sudar s nama. Inter ima kvalitetan kadar s nekoliko pojedinaca koji su prošli školu Dinama i siguran sam da nam neće biti lako u Zaprešiću”, zaključio je.