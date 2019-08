CVITANOVIĆ PONIZIO ANTU ĆORIĆA: Trener Dinama napravio glup potez koji bi mogao stvoriti probleme s najvećim modrim talentom

Najtalentiraniji nogometaš Dinamove svlačionice i jedan od najtalentiranijih hrvatskih nogometaša uopće Ante Ćorić (20) u subotu je protiv Rijeke (pobjeda Dinama 3-1) zaigrao tek na sedam sekundi.

Nakon posljednje ozljede gležnja noge Ćorić je jedva čekao vratiti se na travnjak. Mladi Zagrepčanin ozljedu je zaradio igrajući za hrvatsku U-21 reprezentaciju u prijateljskoj utakmici protiv Austrije u kojoj je bio i strijelac za konačnih 1-1.

Isti gležanj Ćorića je, naime, mučio i na pripremama za ovu sezonu. I upravo je to zabrinjavalo Dinamovu liječničku službu. Jer, nikad nije dobro kad se ozljeda vrati. Pomalo je to zabrinjavalo i njega, ali nije htio padati u nikakve “bedove”, nego se čvrsto primio oporavka i jačanja oba gležnja, naglasivši nam kako se nada kako su pehovi za ovu sezonu gotovi. Bio je motiviran, fokusiran na nove izazove.

Taman se vratio u formu

Konačno se Ćorić vratio u optimalnu igračku formu, jedva je dočekao da ponovno odjene dres Dinama, da zaigra s “desetkom” na leđima. Onako kako on to zna i može, onako kako se očekuje od igrača za kojeg je Pep Guardiola na ljeto 2016. nudio 18 milijuna eura i kojeg (je) vidi(o) kao nasljednika Davida Silve. Nakon što pet susreta u prvenstvu nije odigrao zbog ozljede, došao je derbi s Hajdukom u Splitu u kojem mu je trener Mario Cvitanović udijelio točno sedam minuta.

U subotu protiv Rijeke Ćorić se zagrijavao 45 minuta, da bi ga Cvitanović poslao na travnjak na kojem je proveo – sedam sekundi. To je jako naljutilo ili, bolje reći, pogodilo emotivnog Ćorića koji nakon posljednjeg sučevog zvižduka uopće nije slavio sa svojim suigračima pobjedu vrijednu vjerojatno jesenske titule HNL-a, kao i +9 u odnosu na aktualnog prvaka Hrvatske.

Kako Net.hr doznaje, mlada Dinamova zvijezda pokunjeno je prva napustila svlačionicu i stadion. Izgledao je razočarano, nije pričala s nikim, samo se spuštene glave “pokupila” s Maksimira. Pokušali smo Ćorića dobiti na telefon, ali nam se nije javljao. Jako ga je zasmetalo to što nije igrao protiv Rijeke, pa je htio sve riješiti sam sa sobom u glavi, biti na miru… I sam nam je prije nešto malo više od mjesec dana kazao kako mora poraditi na samopouzdanju i na “glavi”, jer zna kakve kvalitete posjeduje.

Pletikosa: ‘Mladog igrača mentalno iscrpljuje kada mu daš sedam sekundi’

Legendarni bivši hrvatski vratar Stipe Pletikosa jučer je u HTV-ovoj emisiji “Stadion” kazao kako mu je žao što se “mladog igrača mentalno iscrpljuje kada mu daš sedam sekundi. Plete je dodao i kako mu to nije lako za podnijeti, “jer svi znamo i da je osjetljiv”. Složit ćemo se s Pletikosom i istaknuti kako bi u Dinamu trebalo drugačije s njim, kada znamo da treba biti jedan od nositelja igre Dinama, ali i reprezentacije.

Za Dinamo nije dobro Ćorićevo nezadovoljstvo, jer se to može reflektirati i na atmosferu u svlačionici. Stoga, stvarno je šteta što se Ćorića ne koristi u svojem punom obujmu, kao i što dolazi do Ćorićevog konstantnog nezadovoljstva. Jer, Ćorić treba Dinamu. Ako mu je već namjenjena uloga “desetke” u momčadi, odnosno kreatora igre…

Situacija bi mogla rasplamsati Ćorićevu želju za što bržim odlaskom

Cvitanović je, u to nema sumnje, svojim potezom ponizio Antu Ćorića. I sami se zapitajte kako bi se vi osjećali da vam netko da sedam sekundi na raspolaganje, a zagrijavate se 45 minuta…?! Ako nije spreman, ako nije dobar, ako se ne uklapa u taktičke zamisli za određenu utakmicu, onda ga se ne stavlja ni na klupu za pričuve, odnosno ne uvodi ga se u igru. Ne govori mu se kako će igrati, kako je potreban momčadi… Pogotovo ne ako znaš da se radi o nogometašu koji je po prirodi emotivac, koji bi takve stvari mogao uzeti ka srcu i zbog čega bi moglo doći do određenog nezadovoljstva kod igrača. To, zasigurno, nije bilo “taktički” od Cvitanovića…

Ovo bi sad moglo nove napetosti u svlačionici Dinama između Ćorića i trenera, ovog puta Marija Cvitanovića. A isto tako, situacija bi mogla rasplamsati Ćorićevu želju za što bržim odlaskom. A tako žarko želi igrati u Dinamu i pred svojim Bad Blue Boysima, što je i prevagnulo njegovom ostanku na Maksimiru.