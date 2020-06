TRENER DINAMA NAKON KIKSA PUŠE NA HLADNO: Nahvalio Slaven, a onda oduševljeno poručio – ‘Bit će to ostvarenje mog sna’

Ovo će biti prva utakmica novog trenera “modrih” Igora Jovićevića na Maksimiru i prva od nastavka prvenstva koja će se igrati pred publikom

Zagrebački Dinamo i aktualni prvak Hrvatske u srijedu na svom Maksimiru dočekuje ove sezone posebno neugodni Slaven Belupo u sklopu 29. kola Prve HNL u 18 sati i 55 minuta.

Ovo će biti prva utakmica novog trenera “modrih” Igora Jovićevića na Maksimiru i prva od nastavka prvenstva koja će se igrati pred publikom. Dinamo je već praktički prvak, ima 17 bodova prednosti pred drugoplasiranom Rijekom, a Slaven je zacementiran na osmom mjestu ljestvice. U principu je i Belupu i Dinamu svejedno kako će ova utakmica završiti pa bi moglo biti svačega, poput isprobavanja nekih novih ideja, taktike ili uvođenja nekih novih igrača.

“Oni već sad mogu početi uigravati ekipu za sljedeću sezonu. Igraju u specifičnom sustavu, jako su okomiti prema naprijed i to je momčad lijepa za gledati, ali tvrda. Momčad je to koja ima glavu i rep i bit će to vrlo zahtjevna utakmica”, rekao je trener Dinama, Igor Jovićević, uoči utakmice.

‘Ostvarenje sna’

Trener Dinama posebno se veseli tome što će opet biti gledatelja na utakmici i veli da mu je to ostvarenje sna.

“Veselim se tome što će opet doći gledatelji, to jedva čekam, bit će nam vjetar u leđa. To je za mene još jedno ostvarenje sna. Do sada sam kao trener Dinama osjetio i pobjedu i poraz i znam što nosi funkcija Dinamova trenera. Ali za to sam spreman, a uvijek sam u karijeri imao uspjeha i ne vjerujem da će sad biti problema s ovom situacijom i ovom sjajnom ekipom koju imam na raspolaganju. Siguran sam u uspjeh koji sam imao prošle godine”, rekao je Jovićević.

Inače, navijači će smjeti samo na Sjever, Zapad i Jug, dok Istok nema uporabnu dozvolu zbog potresa i pitanje je hoće li baš na toj tribini više ikada biti navijača.