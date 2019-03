TRENER BENFICE NIJE KRIO ZADOVOLJSTVO NAKON PROLASKA: ‘Bili smo bolji, Dinamo se većinu vremena branio’

Strateg Benfice zadovoljan je načinom na koji je proveden plan igre njegove momčadi

Benfica je izborila plasman u četvrtfinale Europske lige, a Bruno Lage nije skidao osmijeh s lica. Nakon dva uzastopna loša rezultata, poraza u Zagrebu i remija u prvenstvu, pritisak javnosti je bio ogroman i treći neuspjeh dodatno bi pokvario atmosferu u klubu. Sada je sve opet savršeno.

[VIDEO] ČUDESAN POGODAK KOJI JE DOTUKAO DINAMO: Pogledajte nevjerojatnu putanju, Livaković tu nije mogao ništa

[FOTO] DINAMO GRUBO OŠTEĆEN NA LUZU? Sporna situacija odjeknula internetom; [ANKETA]

“Dobro smo igrali u svim segmentima utakmice i bili smo bolji, a neke igrače smo uspjeli odmoriti,” kazao je strateg Benfice dodavši: “Igrali smo brzo, imali smo dobar protok lopte i htjeli smo natjerati Dinamo da se brani.”

Benficin strateg je naglasio kako su željeli napraviti prevagu na sredini terena. “Željeli smo imati što veći posjed i zbog toga smo radili presing. Nakon što smo napravili izmjene to je bolje funkcioniralo,” poručio je Lage.

Nezadovoljan prvim dijelom

Golove za Benficu zabili su Jonas (71), Ferro (94) i Grimaldo (105).

“Dinamo se veći dio susreta branio, što je i normalno jer je imao pozitivan rezultat iz prve utakmice. U prvom poluvremenu nismo bili najbolji, no u nastavku smo odigrali odlično,” kazao je strijelac drugog gola.

IGRAČI UTUČENI NAKON BOLNOG PORAZA: Reakcije aktera iz Lisabona; ‘Bio je penal, a sudac je bio malo arogantan’

BOYSI RAZVALILI ‘ESTADIO DA LUZ’: Dinamo imao jaku podršku, tribine su se tresle, sve je pomalo podsjećalo na onaj Manchester 1999.

“Za nas je najvažnije bilo proći dalje,” dodao je Ferro kojem je to bio treći gol za Benficu ove sezone pri čemu prvi u europskim natjecanjima. “Bio je to za mene poseban pogodak. No, nije moj gol najvažniji, bitnije je pomoći momčadi i jedino je važno da smo prošli u četvrtfinale,” kazao je.