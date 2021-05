Nizozemski stručnjak i trener Barcelone, Ronald Koeman, navodno je sinoć završio u bolnici nakon što je zbog jakog napada anksioznosti odlučio potražiti liječničku pomoć, javlja Fox Sport.

Nizozemac je posljednjih dana pod povećanim stresom nakon što je Barcelona sezonu završila na trećem mjestu te rano sipala iz lige prvaka. Zbog cjelokupne situacije i nedavne promjene u klupskom vrhu upitno je hoće li iduće sezone voditi momčad.

Ovih dana traju razgovori, a njegov menadžer Rob Jansen izjavio je poslije sastanka s predsjednikom Joanom Laportom kako bi zadržati posao i voditi momčad i iduće sezone. A možda i kasnije.

Mundo Deportivo objavio je u četvrtak kako bi Laporta pak želio na klupi opet vidjeti Pepa Guardiolu jer navodno u klubu ne vjeruju da je Koeman pravi čovjek za posao.

I wouldn't give much credence to Catalan press murmurings that Laporta is trying to get Pep back as Barca coach. Although if I was Aguero I'd wait and see, just in case, before signing anything…

— Dermot Corrigan (@dermotmcorrigan) May 28, 2021