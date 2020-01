Barcelona je prethodnih tjedana bila poručila kako tijekom zimskog prijelaznog roka neće dovoditi nove igrače

Trener španjolskog nogometnog prvaka Barcelone Ernesto Valverde rekao je na konferenciji za medije dan uoči subotnjeg gradskog derbija protiv Espanyola kako je Dani Olmo veliki igrač, ali neće nagađati o njegovom dolasku.

“On je igrač koji je bio ovdje. Dobar je igrač no nalazi se u drugom klubu, a ja nemam običaj govoriti o pretpostavkama i hipotetskim situacijama. Veliki je igrač”, izjavio je Valverde upitan gdje vidi Olma.

Ofenzivac Dani Olmo, koji je 2014. prešao iz podmlatka Barcelone u Dinamo, u četvrtak je rekao u intervjuu za katalonske novine L’Esportiu kako je zagrebački klub primio ponudu za njega, te da bi možda bilo najbolje da ode sada u siječnju. Dodao je da ne zna želi li ga Barcelona sada ili na ljeto.

Barcelona ništa ne otkriva

“Ne dajemo informacije o dolascima i odlascima prije nego službeno dođe do njih”, rekao je u Barceloninih glasnogovornik u telefonskom razgovoru za Hinu.

Valverde je, pak, rekao da ne očekuje niti jedan odlazak ovaj mjesec nakon što je na posudbu u Betis otišao 21-godišnji vezni Carles Alena koji je upisao samo pet nastupa u prvom dijelu sezone.

“On je imao tu mogućnost u svom ugovoru. U kolovozu smo ga bili zadržali no sada je iskoristio klauzulu. U principu, ne mislim da će biti još odlazaka. Računamo na sve koji su ovdje te na one iz Barcelone B”, rekao je Valverde.

Olmov zastupnik Andy Bara u utorak je rekao hrvatskim medijima kako je Dinamo primio iz Barcelone konkretnu ponudu, no odbio je reći o kolikom iznosu je riječ. Dinamo je odbio odgovoriti na upit o ponudi.

“Sretan sam što su se glasine pretvorile u konkretnu ponudu i što Barca razmatra mogućnost mog povratka ondje. Šest godina sam proveo u La Masiji (školi Barcelone) te su me naučili vrijednostima za čitav život. Ne znam žele li me dovesti sada ili na ljeto. To je posao mojih zastupnika”, izjavio je Olmo u intervju za L’Esportiu.

“Ako postoji razumijevanje među klubovima, mislim da je najbolje za sve da odem sada iz Zagreba. Dinamo bi ostvario dobar transfer, a ja bih igrao u jednoj od najboljih momčadi na svijetu, u jednoj od pet najboljih liga na svijetu”, dodao je 21-godišnji igrač.

Dinamo će ga teško pustiti za manje od 40 milijuna eura

Barcelona je prethodnih tjedana bila poručila kako tijekom zimskog prijelaznog roka neće dovoditi nove igrače.

“Kažem, to je stvar mojih zastupnika, mog oca i klubova. Ja se želim baviti samo onime što je u mojim rukama, a to je igranje nogometa”, izjavio je igrač s brojem 7 na leđima, dobitnik nagrade za najboljeg nogometaša hrvatske lige prošle sezone.

Olmova cijena kreće se oko 35 milijuna eura, podatak je Transfermarkta, internetske stranice specijalizirane za transfere nogometaša. L’Esportiu navodi kako “se priča da Dinamo traži 40 milijuna eura”.

“Ne moram pričati o brojevima, to moraju dogovoriti klubovi i zastupnici”, rekao je Olmo kojem ugovor u Dinamu istječe za godinu i pol dana, 30. lipnja 2021. godine. Smatra da mu Dinamo neće stvarati probleme odbijanjem ponuda.

“Vidjet ćemo. Takva situacija nije izgledna. Tijekom šest sezona sam dao puno Dinamu i Dinamo je dao puno meni. Sada zajedno moramo napraviti posao kako bi smo pronašli rješenje koje bi donijelo korist svima. U Dinamu znaju kakva je moja situacija. Otvoreni su za slušanje ponuda i to su nam prenijeli. Svi zajedno želimo najbolje za sve. Mi ne želimo oštetiti klub”, dodao je.

Olmov eventualni odlazak bio bi cjenovno najveći transfer u povijesti hrvatske lige. Mediji su nagađali o ponudama brojnih klubova no Olmo kaže kako su dosad došle samo dvije konkretne ponude za njega. U veljači prošle godine ponuda Borussije Moenchengladbach i sada Barcelone.

“Tako je. Moji zastupnici su se također sastali s Bayer Leverkusenom, nekoliko puta. No prema onome što kažu u Dinamu niti jedna ponuda nije bila čvrsta. Puno se govori o ekipama koje bi mogle biti zainteresirane za mene, no rijetko dolaze pismene ponude”, izjavio je.

Pravi trenutak za odlazak

Ističe kako se nalazi u najboljem trenutku svoje kratke karijere te se osjeća jako dobro.

“Možda je idealni trenutak za otići iz Dinama bio ljetos, no nisu bile stigle ponude. Koliko znam, dosad su došle samo te dvije ponude”, dodao je.

Olmo je u modrom dresu odigrao 124 utakmice. Zabio je 34 gola i upisao 28 asistencija. U lipnju je sa španjolskom reprezentacijom do 21 godine osvojio Europsko prvenstvo, zabivši gol u finalu protiv Njemačke. U rujnu je postao kapetan mlade reprezentacije, a onda je prvi put zaigrao u Ligi prvaka s Dinamom. Zabio je dva pogotka u šest susreta.

“Možda je sada trenutak za odlazak. Moj cilj je otići na Europsko prvenstvo a to ću teško postići budem li idućih šest mjeseci igrao samo u jednoj slabijoj ligi kao što je hrvatska. Želim napraviti korak naprijed. Ne samo kako bih otišao na Europsko prvenstvo nego kako bih nastavio napredovati. Nije da se nudim, nego se vidim spremnim za iskorak u karijeri. Ne kažem to samo ja. Klub se slaže da sam već dotaknuo vrh ondje”, naglasio je.

U studenom je pod vodstvom izbornika Roberta Morena debitirao za A reprezentaciju Španjolske u utakmici s Maltom. U pobjedi od 7-0 odigrao je 24 minute i zabio gol. No isti mjesec je Moreno morao odstupiti s klupe jer se vratio Luis Enrique. Novi izbornik s njime nije razgovarao.

“Ne, nije razgovarao sa mnom. Uvijek ću biti zahvalan Robertu Morenu na prilici koju mi je dao. Sada je tu Enrique, kod kojeg sam bio trenirao kada sam bio u reprezentaciji U-21. Dobra je vijest što se vratio jer to znači da se emotivno osjeća bolje”, izjavio je Olmo.

Enrique je bio odstupio u ožujku zbog teške bolesti kćerke koja je preminula u listopadu. Enrique je u studenom 2018. bio pozvao Olma i nekoliko mladih igrača na trening A reprezentacije u Madridu.

Za šest mjeseci počinje Europsko prvenstvo a mjesec dana kasnije i Olimpijske igre u Tokiju, na kojima bi se Olmo trebao naći u sklopu mlade reprezentacije. Igrač rođen u Terrassi kaže da mu je cilj odlazak na oba natjecanja.

“Može se igrati na oba natjecanja. Euro je početkom ljeta a OI kasnije. Bio bih presretan kada bih igrao na oba natjecanja. Do tada ima još vremena, moram pokazati da sam spreman za biti ondje”, istaknuo je.

Teško do minuta u Barceloni

Ode li u Barcelonu teško će u napadu dobiti potrebne minute uz tamošnje napadače Lionela Messija, Antoinea Griezmanna i Luisa Suareza.

“Najveći stimulans kojeg mogu dobiti jest trenirati i učiti uz Messija. S druge strane, moj put nije bio jednostavan. Odabrao sam sekundarni put (odlazak iz Barcelone u hrvatsku ligu), kojeg nitko prije mene nije odabrao i sada sam ovdje. Sve to mi daje samopouzdanje uoči izazova”, rekao je Olmo.

Na pitanje kakva ponuda bi ga zadovoljila, odnosno što traži od budućeg kluba, rekao je:

“Sportski projekt. Nikada nisam stavljao novac u prvi plan, premda se želim osjećati vrednovanim. Imat ću u vidu ulogu, odnosno koliko bih bio bitan u toj momčadi, u kratkom roku ali i budućnosti. Dinamo mi je svojedobno bio pružio upravo takav projekt. Želim to isto”.