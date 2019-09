TRENER ATALANTE NAKLONIO SE ATOMSKOM DINAMU: ‘Nadvisili su nas u svom elementima nogometne igre’

Poraz od prvaka Hrvatske za talijanski klub je frustrirajuće, ali Gasperini je rekao da nije ljut

Nogometaši zagrebačkog Dinama otvorili su nastup u C skupini Lige prvaka fantastičnom predstavom pobijedivši pred 28.500 gledatelja na stadionu Maksimir Atalantu sa 4:0, a junak večeri bio je trostruki strijelac Mislav Oršić.

Nakon utakmice oglasio se iskusni trener Atalante Gian Piero Gasperini koji je na Maksimiru doživio pravi debakl.

“Ne mogu zamjeriti ništa mojoj momčadi što se tiče i želje. Dinamo je u prvom poluvremenu nadvisio Atalantu u svim nogometnim elementima. U drugom dijelu gledali smo izjednačeniju igru, ali nismo se mogli vratiti. Dinamo je u potpunosti zaslužio pobjedu”, rekao je Gasperini na konferenciji za medije nakon utakmice.

BJELICA NAM JE OTKRIO TAJNU IZ SVLAČIONICE NA POLUVREMENU: Izašao je oko ponoći kao pobjednik i odgovorio na ključno pitanje

Upitan je talijanski trener i za taktiku Dinama koju je Nenad Bjelica iznenađujuće promijenio uoči susreta.

“Formacija nije glavni razlog poraza. U posljednje tri utakmice u ligi igrali smo s tri igrača u zadnjoj liniji i bilo je dobro. Ovo je bila teška lekcija iz kojih moramo izvući pouke. Ovo je Liga prvaka, jedna viša razina. Treba se prilagoditi i učiti na pogreškama”, rekao je Bjelica.

Poraz od prvaka Hrvatske za talijanski klub je frustrirajuće, ali Gasperini je rekao da nije ljut.

Pogledaj fotogaleriju

“Dinamo je imao kontinuitet igranja u Ligi prvaka. To utječe na sve, od taktike do kondicije. Mi to nemamo. Nismo tako iskusni u Europi. Ova utakmica mora biti ne samo pouka nego i putokaz kako se moramo postavljati.”

POZNATI POLITIČAR POSLAO ORŠIĆU URNEBESNU PORUKU: ‘Pozlatili ti se svi izostanci koje sam ti kao razrednik opravdao!’

“Slažem se da primamo previše pogodaka. Moramo na tome raditi. Međutim, nije samo obrana loše reagirala nego i napad. Ekipa mora krenuti naprijed i popraviti pogreške”, zaključio je Gasperini.