TREBAO JE TO BITI SPEKTAKULARAN HRVATSKI DVOBOJ NA VELIKOJ SCENI: ‘Patimo u igri, ali morat ćemo se snaći bez njega

Nakon cijelog cirkusa koji su proizazvali europski klubovi koji su htjeli osnovati Superligu, ipak se večeras nastavlja elitno europsko nogometno natjecanje Liga prvaka. U prvom polufinalnom ogledu susreću se Real Madrid i Chelsea. Utakmica počinje u 21 sat.

Trebao je ovo biti veliki dvoboj zvijezda hrvatskog nogometa. Luka Modrić s jedne strane, a Mateo Kovačić s druge, no sudbina je imala drugačije planove. Kova je, nažalost, ozlijeđen i neće večeras moću nastupiti.

“Trenutno patimo u igri bez Kovačića. Nadamo se da će se vratiti u subotu za ogled protiv Fulhama, ali neće biti spreman za Real. Još nije trenirao s momčadi i bilo bi prerano vratiti ga u sastav. Šteta, jako se veselio igranju protiv bivših suigrača, a nama je bio ključan u utakmicama protiv Brightona i West Hama. Tehnički je potkovan, brz s loptom i ima sjajan dribling. No moramo se snaći bez njega”, rekao je uoči utakmice s Realom trener Chelseaja Thomas Tuchel.

Tuchel je, otkad je stigao u Chelsea javno izražavao svoje simpatije prema hrvatskom veznjaku koji u njegovom sustavu igra u životnoj formi.

Chelsea vs. Real Madrid:

🔹 First UCL meeting

🔹 RM still clinging to Super League

🔹 Kante vs. Casemiro battle

🔹 Hazard, Courtois & Kovacic against old clubs

🔹 Giroud facing Benzema after being called a go-kart

Can't wait for this tie 🍿 pic.twitter.com/EAFIzqMMPl

— ESPN FC (@ESPNFC) April 27, 2021