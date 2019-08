TREBAO JE BITI MODRIĆEV NASLJEDNIK, A ZIDANE GA JE POTJERAO: Tko je kontroverzni hit-igrač koji predvodi Arsenal

S Ceballosom je postojao samo jedan problemčić koji je kasnije iz deminutiva evoluirao u augmentativ

Oni zagriženiji navijači Real Madrida već dobro znaju transfer politiku ‘zidanes y pavones’, nazvanoj po Zidaneu i Pavoneu, kojoj je bio plan da se u klub dovedu vrhunski gotovi igrači iz ostalih klubova te da se uz njih implementiraju igrači iz Realovih mlađih uzrasta. Ta je politika zažovjela početkom ovog milenija, ali se kroz godine modificirala. Posljednja era ‘Galacticosa’ nije se gradila na klasičnom ‘zidanesu y pavonesu’ već su se ovi ‘pavonesi’, umjesto u Castilli, počeli nabavljati iz ostalih klubova Primere u ranoj fazi razvoja.

Među tim se ‘pavonesima’ našao i Dani Ceballos, 2017. godine, tada mlada zvijezda seviljskog Betisa, prelazi u Real za skromnih 16-ak milijuna eura, ali uz pompoznu i hrabru izjavu pojedinih medija kako je riječ o nasljedniku Luke Modrića, tada jednog od najboljih igrača kraljevske momčadi. Riječ je o izvanserijskom igraču, uistinu, pa dva puta je proglašavan najboljim igračem U-21 Eura, ali da, uvijek postoji ‘ali’…

Ali…

S Ceballosom je postojao samo jedan problemčić koji je kasnije iz deminutiva evoluirao u augmentativ, dakle postao je problemčina! Ceballos je dečko koji ne pazi što govori i koji ima odveć kontrovezne stavove. Svojevremeno je tako izjavio kako treba “baciti bombu na tribine i ubiti baskijske i katalonske pse“ jer su ovi zviždali na španjolsku himnu, a nerjetko je otvoreno kritizirao Zidanea jer ga ovaj nije koristio.

“Teško je objasniti zašto nisam ni dobio šansu. Radiš, trudiš se da mu otežaš odluku, ali poslije nekog vremena shvatiš da je to nemoguće. Pitao sam ga zašto ne igram, on mi je govorio da je to zato što su ispred mene Modrić i Kroos. Ali i kad njih nije bilo, on je mijenjao sustav igre i gurao neke druge igrače. To boli”, govorio je to nedavno Ceballos, dok je još bio u Realu. Zbog tih je izjava Zidane odlučio kako je Ceballosu vrijeme da ode, barem dok je on tu jer nije ga koristio niti u svojem prvom mandatu.

Eksplozija na Otoku

A možda se legendarni Francuz ipak malo zaribao? Naime, Ceballos je tip igrača koji trenutno nedostaje u Realu. Igra centralnog veznog, pokretljiv je i orkestrira iz dubine, a opet kod njega postoji i doza odgovornosti prema obrani, bez čega se danas ne može. Brzina i eksplozivnost te precizan ‘pass’ i sjajno čitanje igre te osjaćaj za pozicioniranje, vrlo su vrijedne vještine koje je Zidane odlučio prepustiti Arsenalu, a Unai Emery je od njega u već na samom početku, baš koristeći nabrojane ‘skillove’, napravio hit-igrača.

U posljednjoj utakmici Arsenala, onoj s Burnleyjem na Emiratesu, Ceballos je namjestio oba pogotka. Prvi iz kornera za Lacazzettea, a drugi sjajnim proigravanjem Aubameyanga iz igre. Englezi o njemu sada pišu hvalospjeve i trljaju Zidaneu sol na ranu. Whoscored je Ceballosa proglasio igračem utakmice davši mu ocijenu od čak 8.3, a valja istaknuti kako je imao najviše dodira s loptom od svih Arsenalovih igrala, čak 97, također, stvorio je najviše šansi njih četiri te je imao najviše dodavanja, 70.

Ceballosu je ovo već druga sjajna utakmica za Arsenal jer briljirao je i u prvom kolu, a može se reći kako je uhvatio formu i to dobru, te kako Arsenal s njim na terenu izgleda znatno opasnije. Možda ipak možemo odgovoriti na ono pitanje otprije, Zidane se možda ipak malo zaribao…